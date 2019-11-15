Путин назвал «бредом» новый иск «Нафтогаза» к России

Бразилиа, 15 ноября. Предъявление очередного иска украинского «Нафтогаза» к России только обостряет ситуацию, связанную с переговорами по газу, заявил президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

«Что мы сейчас видим, что происходит в реалиях? Опять «Нафтогаз» предъявил очередной иск в суде на шесть с лишним миллиардов. Бред какой-то, просто обостряют ситуацию. Зачем?» — заявил Путин.

Комментируя затянувшийся газовый спор с Киевом, глава государства напомнил, что российская стона готова договариваться.

«Мы же говорим: мы готовы, причем при сопровождении Еврокомиссии, достичь любых соглашений. Украина хочет по украинским законам это отрегулировать? Пожалуйста, мы готовы. Украина хочет отрегулировать по европейским законам? Она взяла на себя обязательство принять европейское законодательство. Мы готовы, пожалуйста», — подчеркнул Путин.

Неделей ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что новые исковые требования «Нафтогаза» к «Газпрому» на 6,4 миллиарда долларов являются абсурдными. По словам министра, второй иск на сумму 12 миллиардов долларов, который подала украинская сторона, еще не рассматривался. Поэтому говорить, что «кто-то кому-то должен» преждевременно, передавал RT.

«Это решение чисто политическое, конъюнктурное, внутриукраинское. Оно абсурдно и подлежит отмене», — подчеркнул Новак.

По словам министра, разбирательства касательно решения Стокгольмского арбитража продолжаются. «Газпром» подал апелляцию, которая будет рассматриваться в следующем году.

«Нафтогаз» 5 ноября предъявил претензии к «Газпрому» на 22 миллиарда долларов. Такую сумму украинская компания насчитала из решений стокгольмского арбитража (почти три миллиарда), иска на 12 миллиардов и семи миллиардов штрафа, назначенного Антимонопольным комитетом Украины.

Действующие контракты на транзит газа истекают в конце 2019 года. Российская и украинская компании ведут переговоры о пролонгировании либо заключении новых договоров.