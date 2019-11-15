Путин заявил, что в «формуле Штайнмайера» нет ничего содержательного

Бразилиа, 15 ноября. «Формула Штайнмайера» в некоторой степени противоречит Минским соглашениям, заявил российский президент Владимир Путин. По его словам, в ней нет ничего содержательного, однако Россия согласилась с ней ради движения вперед.

Российский лидер отметил, что любой закон об особом статусе ДНР и ЛНР, который теоретически может быть принят Украиной, должен сначала быть согласован с руководством обеих республик.

«Если будет принято нечто такое, что не будет согласовано с ЛНР и ДНР, то тогда все мгновенно зайдет в тупик», — заявил Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

Он также прокомментировал «формулу Штайнмайера», которая, по его словам, является лишь инструментом имплементации закона об особом статусе Донбасса после проведения муниципальных выборов.

«Там же нет ничего содержательного, это просто формула, причем, которая не полностью соответствует минским соглашениям, но мы пошли на это, это компромисс, мы согласились, но только, чтобы хоть что-то было, чтобы двигаться вперед», — сказал Путин.

«Формула Штайнмайера», получившая свое название по имени федерального президента Германии, была согласована контактной группой по урегулированию гражданского конфликта в Донбассе. После подписания формулы Киевом в украинской столице и других городах страны прошли акции протеста против этого решения.

Документ включает в себя три пункта. Первый — проведение выборов в Донецкой и Луганской народных республиках. Второй — подтверждение демократических выборов со стороны ОБСЕ и вступление в силу закона «Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей», но на временной основе. Третий — закрепление особого статуса Донбасса в Конституции Украины, передача контроля над границей РФ. После этого уже на постоянной основе вступает в силу особый статус Донбасса.