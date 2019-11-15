Желание Трампа угодить элитам стало причиной кражи нефти в Сирии

Москва, 15 ноября. Соединенные штаты Америки вывозят нефтяные запасы с сирийской земли из-за желания президента Дональда Трампа угодить элитам и сохранить политический капитал перед предстоящими выборами.

Такое мнение высказал политолог Владимир Брутер, пишет «Политика Сегодня». Он полагает, что как демократы, так и республиканцы озабочены желанием Трампа вывести войска из Сирии.

«Для них поведение Трампа было скорее поведением пораженческим, потому они требовали от него, чтобы он каким-то образом остался и нашел этому причину, чтобы это выглядело как некий компромисс. Собственно, защита нефтяных полей, которые Соединенные Штаты совершенно незаконно взяли себе в пользование, является таким компромиссом», — считает Брутер.

При этом он отмечает, что именно поэтому США в лице Трампа не в состоянии действовать сейчас так, как они обещали ранее, а президент вынужден считаться с теми людьми, от которых на данный момент зависит власть.

Опасения президента США результатами предстоящих выборов подтверждаются и тем, что на фоне информации о возобновлении операции против курдских террористов стало известно об отступлении американских военных.

Напомним, ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган открыто обвинил США в поддержке курдских террористов в Сирии. Кроме того, Эрдоган лично вернул письмо американскому лидеру Дональду Трампу, в котором глава Белого дома призывал «не быть дураком», а также другие послания.