Путин заявил, что у него есть полный контакт с Зеленским

Бразилиа, 15 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что находится в «полном контакте» со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«Так мы с ним (Зеленским, – Прим. ФАН) в контакте, мы разговариваем по телефону. Полный контакт у нас есть», — рассказал Путин.

Он также отметил, что необходимо продолжать переговоры по Донбассу и искать какое-то решение для сложившейся ситуации.

Ранее глава украинского МИД Вадим Пристайко заявил, что Зеленский и Путин не планируют личную встречу до проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Франция, Германия). В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сейчас Москва сосредоточена на подготовке к саммиту в «нормандском формате». По словам представителя Кремля, Путин никогда не отказывается от подобных встреч, однако при этом российский лидер уверен, что встреча должна быть хорошо подготовлена.

Напомним, в 2014 году жители некоторых регионов Донбасса — нынешних Донецкой и Луганской народных республик — отказались признать новое руководство Украины, которое пришло к власти в результате государственного переворота. Киев в ответ начал в регионе силовую операцию. По данным ООН на январь этого года, за время гражданской войны на Украине погибли более 13 тысяч человек.

Россия, Франция, Германия и Украина выступают гарантами Минских соглашений, которые заключили стороны конфликта. Договор нацелен на мирное урегулирование ситуации в Донбассе, однако за весь период действия документа Киев не выполнил до конца ни один его пункт.