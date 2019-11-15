Путин считает присутствие военных США в Сирии незаконным

Бразилиа, 15 ноября. Правительство России не считает присутствие американских военных в Сирии легитимным, заявил президент РФ Владимир Путин.

Лидер страны пояснил, что вооруженные формирования Америки находятся там не по приглашению правительства Сирии и не в рамках резолюции Совета безопасности ООН.

«Это незаконное присутствие», — подчеркнул Владимир Путин, отметив, что есть вопросы с восточным берегом Ефрата, где все еще есть боевики и иностранное присутствие.

При этом он обозначил, что у стран, занимающихся вопросом Сирии, есть много задач по Идлибской зоне деэскалации, сообщает ТАСС.

Напомним, ранее глава Фонда защиты национальных интересов Александр Малькевич потребовал от Организации Объединенных наций наказать США за противозаконные действия на территории Сирии, где американские военные крадут нефть, принадлежащую сирийском народу.

Малькевич подчеркнул, что присутствие солдат США без согласия официального Дамаска является грубым нарушением международного права.

«США фактически установили в Сирии оккупационный режим. Нефть, которую США крадут в Сирии, принадлежит сирийскому государству, сирийскому народу. Но США открыто нарушают все международные нормы», — говорится в официальном заявлении Фонда защиты национальных интересов.

Ранее также стало известно, что красть нефть в Сирии помогают тысячи американских наемников из ЧВК Blackwater.

Вместе с тем глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что за счет доходов от незаконно добытой нефти США поддерживают лояльные им вооруженные формирования курдов в Сирии. А вскоре министерство обороны РФ опубликовало снимки, на которых запечатлено, как американцы продолжают незаконно добывать и вывозить нефть с оккупированной курдами территории Сирии.