Путин прокомментировал разведение сил в Донбассе

Бразилиа, 15 ноября. Президент РФ Владимир Путин, комментируя разведение сил в Донбассе, заявил, что в случае возвращения вооруженных сил Украины на линию разграничения, ДНР и ЛНР сделают так же.

Глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС обратил внимание на заявления официальных лиц Украины о том, что на территорию вывода войск с тяжелым вооружением в Донбассе «могут вернуться и другие вооруженные формирования», «и милиция, и нацгвардия Украины».

«Но тогда все то же самое будет сделано со стороны ополченцев ЛНР и ДНР», — подчеркнул Путин.

Путин задался вопросом, нужно ли это, если войска уже ушли.

«Мне кажется, что нет», — резюмировал он.

Первого октября в ходе встречи контактной группы в Минске стороны внутриукраинского конфликта договорились развести силы у населенных пунктов Петровское и Золотое. Отвод сил должен был начаться 7 октября, однако Киев неоднократно срывал процесс. В итоге разведение войск в Золотом началось только 29 октября.

Ранее в четверг Народная милиция Луганской Народной Республики сообщила о бронетехнике ВСУ в районе подконтрольной Киеву части населенного пункта Золотое вблизи участка отвода сил в Донбассе. Представитель ЛНР уточнил, что ВСУ продолжают заниматься размещением военной техники в жилых кварталах, в частности на территории подконтрольных Киеву населенных пунктов Счастье и Райгородка.

Гражданская война на Украине началась в 2014 году, когда в стране произошел государственный переворот. Жители Донбасса отказались подчиняться новому правительству, и в регионе образовались две республики — ДНР и ЛНР. В ответ Киев ввел в Донбасс войска.