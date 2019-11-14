Путин сравнил безвластие в Боливии с ситуацией в Ливии

Бразилиа, 14 ноября. Президент РФ Владимир Путин, комментируя текущую ситуацию в Боливии, заявил, что там царит безвластие. Происходящее, по его словам, напоминает Ливию: страна находится на пороге хаоса, хотя нет прямого вооруженного вторжения извне.

«Возникла ситуация, когда власти нет совсем… Безвластие. Вообще напоминает Ливию. Хотя нет здесь прямого вооруженного вторжения извне, но страна на пороге хаоса на самом деле находится. Вот это, конечно, тревожный сигнал», — заявил глава государства на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

Напомним, в Ливии после вмешательства коллективного Запада в лице НАТО был свергнут, а потом убит законный правитель Муаммар Каддафи, в результате чего в Триполи сформировалось так называемое Правительство национального согласия (ПНС) Ливии, связанное с террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ) и другими террористическими группировками.

В частности, сообщалось, что глава так называемого МВД ПНС Ливии Фатхи Башага — непосредственный пособник террористов ИГ. Ему подчиняется группировка RADA, занимающаяся похищением людей, которых содержат в частной тюрьме «Митига» в нечеловеческих условиях.

Ливийская национальная армия во главе с фельдмаршалом Халифой Хафтаром с апреля 2019 года проводит антитеррористическую операцию против террористов ПНС Ливии, захвативших северо-запад страны. Боевиков ПНС поддерживает Турция, поставляя им вооружение, боеприпасы и террористов из Сирии.

20 октября в Боливии прошли выборы и победу в первом туре одержал Эво Моралес, но его основной соперник Карлос Меса отказался признавать результаты. В итоге в крупных городах страны начались протестные выступления. 10 ноября вооруженные силы Боливии призвали Моралеса уйти в отставку, после этого политик объявил о том, что оставит высокий пост, а затем уехал в Мексику, передавала «Газета.ру». Оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес приняла на себя обязанности врио президента страны. Несмотря на то, что в парламенте не проходило голосование по этому вопросу, Конституционный суд подтвердил законность передачи полномочий Аньес.

1 Организация запрещена на территории РФ.