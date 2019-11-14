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Экономика

Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

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Путин заявил, что реверс газа на Украину из Европы невозможен

Бразилиа, 14 ноября. Российский президент Владимир Путин заявил, что реверсные поставки газа из Европы на Украины невозможны, назвав сообщения о них «полной чушью».

«Хочу, чтобы всем было понятно: невозможен никакой реверс, газ не может в полтрубы течь в одну сторону, а в полтрубы — в другую. Чушь это, понимаете, «сапоги всмятку». Это нереально абсолютно», — заявил Путин журналистам, комментируя тему переговоров с Украиной по газу.

В ходе обсуждения газового вопроса с Украиной, Путин также затронул российские поставки в эту страну. По его словам, Россия готова снизить цену на газ для Украины в случае прямых поставок на 25%.

Действие подписанного в 2009 году российско-украинского договора по газовому транзиту прекращается 1 января 2020 года. Из-за разногласий между Москвой и Киевом, новый договор до сих пор не подписан.

В то же время, в ближайшее время будет достроен и введен в строй газопровод Северный поток – 2, который напрямую свяжет Россию и Германию. Немецкий парламент уже принял законопроект о внедрении норм газовой директивы Евросоюза в национальное законодательство. По предварительным данным, нормы газовой директивы ЕС будут применяться только к одному участку газопровода «Северный поток — 2» протяженностью 12 морских миль, который расположен в территориальных водах Германии.

Напомним, что «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья РФ до Германии через Балтийское море. Газовая магистраль будет проходить через территориальные воды или исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии.

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Источник: РИА Новости
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