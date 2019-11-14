Преступники и неудачники на службе «Новой газеты» и либеральных СМИ

Санкт-Петербург, 14 ноября. Глава медиагруппы «Патриот» Николай Столярчук сделал заявление в связи с публикацией «Новой газеты» «В Питере – клеветать».

14 ноября «Новая газета» выпустила статью под названием «В Питере – клеветать», в которой защищает подозреваемого в домогательствах до студенток депутата Законодательного собрания Петербурга и преподавателя Бориса Вишневского.

На этом «Новая» не остановилась и в следующей статье принялась выгораживать Олега Соколова, убийцу юной девушки издание назвало «немолодым и совершенно раздавленным человеком», «истинным патриотом», а потом вообще увела читателей с темы и акцентировала внимание на других преступлениях, которые совершаются в стране.

Мне интересно, «истинный патриот» будет заявлять о самообороне с ружьем от юной девушки и назовет «больным маньяком» императора Александра I, обвинив его в разжигании Отечественной войны?

Но вернемся к Вишневскому. О домогательствах в редакцию «Народных новостей» первой написала девушка под именем Кристина. Она рассказала, что депутат домогался к своим студенткам.

Сегодня в редакцию Федерального агентства новостей написала еще одна жертва домогательств Вишневского Алина и предоставила скриншоты переписки с преподавателем, в которой прослеживаются недвусмысленные намеки на интимную связь.

Хотя студентам РГПУ им. А. И. Герцена и запретили об этом говорить, девушка все же не побоялась рассказать о случившемся. Если вам недостаточно и таких доказательств виновности депутата, то мы знаем почему.

Ваше издание всегда стремилось защитить «своих», при этом закрывая глаза на тяжесть их противоправных действий.

Фактически «Новая» за последние десять лет стала пристанищем для подозрительных лиц и неудачников. Не верите?

Смотрите. «Новая» выгораживала историка Юрия Дмитриева, подозреваемого в незаконном хранении оружия, а также в создании детской порнографии. Вас не смутили оправдания Дмитриева о странном отношении к приемной дочери, которую он фотографировал голой, уверяя, что снимки сделаны для органов социальной опеки как доказательство отсутствия насилия.

Ваш автор, Алексей Тарасов, был уличен в пропаганде среди молодежи криминальной культуры АУЕ. Бывший зек, Ирек Муртазин, оправдывающий на ваших страницах террористов. Известный своими фейками Денис Коротков.

Вы же защищали обвиненного в домогательствах главного редактора «Медузы» Ивана Колпакова.

Умолчали вы и об оргиях, алко- и нарковечеринках в собственной редакции, а сотрудников, не выдержавших этого ада, вместе с коллегами по «либеральным» СМИ постоянно травили.

В своей очередной пасквильной статье вы и ваши коллеги из таких же либеральных мусорных СМИ пишете, что медиагруппе «повезло» с Вишневским из-за Соколова, якобы эта страшная трагедия сыграла нам на руку и помогла раздуть скандал. Такое утверждение является низостью, которую не стоит комментировать приличным людям, и мы оставим его на вашей совести.

Другое ваше бездоказательное утверждение – это «отсутствие» жертв домогательств.

Я хочу сказать, что мы не боимся исков и заявлений от Вишневского, потому что мы правы и докажем свою правоту.

А вот вы в своих статьях уверены?