Очередной случай стрельбы в школе взбудоражил США

Вашингтон, 14 ноября. Правительство Соединенных Штатов Америки взбудоражила стрельба в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния.

В настоящее время Белый дом пристально следит за сложившейся ситуацией. Известно, что в результате нападения погибли двое человек, еще трое учеников находятся в больнице под наблюдением врачей. Сам 16-летний стрелок задержан, сообщает РИА Новости.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в полицию около 07.30 утра. По данным американских СМИ, инцидент привел к закрытию нескольких учебных заведений в городе.