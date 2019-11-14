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США

Очередной случай стрельбы в школе взбудоражил США

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Очередной случай стрельбы в школе взбудоражил США

Вашингтон, 14 ноября. Правительство Соединенных Штатов Америки взбудоражила стрельба в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния.

В настоящее время Белый дом пристально следит за сложившейся ситуацией. Известно, что в результате нападения погибли двое человек, еще трое учеников находятся в больнице под наблюдением врачей. Сам 16-летний стрелок задержан, сообщает РИА Новости.

Напомним, сообщение о ЧП поступило в полицию около 07.30 утра. По данным американских СМИ, инцидент привел к закрытию нескольких учебных заведений в городе.

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Источник: РИА Новости
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