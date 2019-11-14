Путин оценил вклад США в борьбу с терроризмом в Сирии

Бразилиа, 14 ноября. Вклад США, в том числе президента Дональда Трампа, в борьбу с терроризмом в Сирии есть, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

«Что касается вклада США в борьбу с терроризмом в Сирии. Вклад есть. Надо это признать и сказать об этом прямо. В том числе и вклад президента Трампа», — отметил Путин.

Глава государства также добавил, что до начала операции России в Сирии международная коалиция США в течение нескольких лет «топталась на месте».

Международная коалиция, которую возглавляют США, с 2014 года проводит в Сирии и Ираке операцию против террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ). Однако в Сирии коалиция действует незаконно, без согласия официального Дамаска. В декабре 2018 года президент Трамп объявил о выводе войск из Сирии, однако этого так и не произошло.

После начала военной операции Турции «Источник мира» на севере Сирии, направленной против курдских террористов, США вновь объявили о выводе своих войск, однако вскоре было принято решение оставить подразделения в САР под предлогом охраны нефтяных месторождений от террористов.

В конце сентября 2015 года по решению президента РФ и с одобрения Совета Федерации была начата военная операция ВКС РФ в Сирии, направленная против террористов ИГ. При поддержке российских военных Сирийской правительственной армии удалось восстановить контроль над более чем 90% территории страны; тысячи мирных жителей смогли вернуться в свои дома.

11 декабря 2017 года президент заявил, что основная задача российской группировки в САР выполнена, и распорядился вывести часть войск. В Сирии действуют база ВКС РФ «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения ВМФ РФ в Тартусе. Сирия продолжает получать российскую гуманитарную помощь.

22 октября Путин провел встречу с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом, по итогам которой был принят меморандум по урегулированию ситуации на границе Сирии и Турции, передавала «Газета.ру». Меморандум предполагает совместное патрулирование северных районов Сирии российскими и турецкими военными. К настоящему моменту военные РФ и Турции провели шесть совместных патрулирований сирийско-турецкой границы на северо-востоке Сирии.

1 Организация запрещена на территории РФ.