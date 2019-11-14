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Путин заявил о стабильности поставок зенитных ракетных систем С-400 в Индию

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Путин заявил о стабильности поставок зенитных ракетных систем С-400 в Индию

Бразилиа, 14 ноября. Во время пресс-конференции по итогам саммита БРИКС президент РФ Владимир Путин отметил стабильность поставок российских зенитных ракетных систем большой и средней дальности С-400 «Триумф».

При этом Путин отметил, что от премьер-министра Индии просьб форсировать поставку вооружения пока не поступало.

«Что касается поставок С-400, то все идет по плану. Индийский коллега не просил здесь что-то ускорять, все идет нормально», — цитируют журналисты ТАСС высказывание Владимира Путина.

Кроме этого российский лидер провел параллель между двумя суверенными государствами, которые придерживаются своих обязательств.

«Здесь, несмотря ни на какие давления извне, так мы это видим, Индия придерживается всех взятых на себя обязательств. Также, как это делает и Россия», — подчеркнул Путин.

В целом военно-техническое сотрудничество РФ и Индии, по его мнению, находится на высоком уровне. Однако в последнее время в основе диалога двух стран все более важное место занимает сотрудничество в гражданских сферах, где есть над чем работать.

Путин также назвал Индию перспективным партнером, отметив, что у двух стран нет ни одного вопроса, который бы омрачал двусторонние отношения.

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Источник: ТАСС
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