Мединский назвал российское кино креативным и конкурентным

Санкт-Петербург, 14 ноября. Министр культуры РФ Владимир Мединский заявил, что российская киноиндустрия вполне конкурентоспособна, однако без выхода на внешний рынок российское кино не сможет полностью окупаться. Такое заявление он сделал во время Восьмого Санкт-Петербургского международного культурного форума.

«У нас вполне креативная конкурентоспособная индустрия. Мы делаем очень качественное кино с технической точки зрения... Вне всякого сомнения, у нас нет большого внутреннего рынка, он меньше, чем в СССР, и численно, и финансово», — отметил министр.

По словам Мединского, в России еще со времен СССР недостаточно налажена продажа фильмов за рубеж, что лишает возможности высококачественные окупиться полностью.

«Мы должны выходить на внешний рынок, захватывать внешние рынки», — сказал Мединский.

Как отметил глава министерства культуры, государство должно оказать поддержку кинобизнесу, чтобы тот мог вывести российские фильмы на зарубежные рынки. Он напомнил, что Россия получит от этого не только финансовые, но и политические выгоды.

Напомним, что больше трети российских художественных картин, получивших финансовую поддержку государства, не окупают в прокате не только свой бюджет, но и сумму выделенных им денег. Из 38 отечественных лент, которые с 2015 года получили от 100 млн рублей государственной поддержки, 14 провалились в прокате. Ранее министерство культуры Российской Федерации представило обновленную систему господдержки кино, раскрыв информацию о затратах. Как считают в ведомстве, это повысит ответственность экспертов, определяющих проекты для получения государственных субсидий.