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Примаков объяснил, почему Россия признала нового главу Боливии

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В Госдуме подтвердили легитимность исполняющего обязанности президента Боливии

Россия признала законность нового главы государства Боливии Жанин Аньес, ставшей исполняющей обязанности президента республики после того, как от своих постов отказались президент страны Эво Моралес, вице-президент Альваро Гарсиа Линера, глава сената Адриана Сальватьерра, первый вице-спикер сената, а также глава палаты депутатов Виктор Борда. В соответствии с конституцией Боливии, следующей в очереди стала именно она, занимавшая на тот момент должность второго вице-спикера сената.

Федеральное агентство новостей пообщалось с членом комитета Государственной Думы по международным делам Евгением Примаковым, чтобы узнать, как могут сложиться отношения у России с новым руководством Боливии.

«Разумеется, мы признаем его, — заявил депутат. — Бывший президент сам подал в отставку — да, под давлением, но это было его решение. Более того, это сделали почти все, кто в этой цепочке должен был занять его место — и в итоге мы видим во главе государства Жанин Аньес. С юридической точки зрения все сделано правильно».

Теперь главное, чтобы ситуация внутри страны стабилизировалась, добавил Примаков. Кровопролитие должно прекратиться, а охоту на представителей предыдущей власти необходимо пресечь. Конфликт между политическими группами не должен перерасти в гражданскую войну — и в этой связи как никогда важно здравомыслие тех, кто отвечает за порядок: военных и полицейских.

В Госдуме подтвердили легитимность исполняющего обязанности президента Боливии

«Мы очень надеемся, что Жанин Аньес проведет, как и обещала, свободные демократические выборы, на которых победит тот, кого действительно поддерживает большинство боливийского общества, — пожелал собеседник ФАН. — Россия всегда выступала легитимистом — за соблюдение законности и всех предусмотренных конституцией процедур».

Если в какой-либо стране происходят такие трагические события, наша позиция всегда должна быть сочувствующей, заметил Примаков. Также он предостерег от излишних сравнений нынешней ситуации в Боливии с тем, что было на Украине в феврале 2014 года.

«Здесь совершенно иная ситуация, — сказал депутат. — Моралес проиграл референдум, который позволял бы ему избираться президентом в очередной раз. Этот проигрыш был признан им самим, однако после этого он пошел в суд, который результаты народного голосования отменил. Дальнейшее участие в выборах президента, а затем и победа на них раскололи общество».

В Госдуме подтвердили легитимность исполняющего обязанности президента Боливии

По словам Примакова, Моралес сделал мудрый выбор — он отказался от поста, защищая который, он мог бы поставить страну на грань гражданской войны. И это безусловно характеризует его как великодушного и милосердного человека, уверен депутат.

«У него еще есть будущее в политической системе Боливии, — спрогнозировал собеседник ФАН. — Он имеет очень много сторонников, количество которых будет еще больше, когда народ осознает, на какую жертву их теперь уже бывший президент пошел ради сохранения жизней своих граждан. Именно так и поступает настоящий лидер — пренебрегает личным благополучием и интересами ради тех, кто доверил ему свою судьбу».

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