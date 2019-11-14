Китай считает, что время для переговоров КНР-США-РФ по вооружению пока не настало

Бразилиа, 14 ноября. Правительство Китая считает, что пока рано принимать участие в трехсторонних переговорах с Россией и США об ограничении применения ракет средней и меньшей дальности, заявил президент РФ Владимир Путин.

«Как смотрит господин Си Цзиньпин на заключение каких-то соглашений все-таки будет более корректно спрашивать у него, это естественное дело​​​. Я знаю его позицию, мы с ним это обсуждали. Но повторяю еще раз: лучше к нему обратиться прямо», — передает слова российского лидера РИА Новости.

Также он заявил, что правительство России знает позицию КНР по данному вопросу. Она заключается в том, что ракетно-ядерный потенциал Китая пока отличается образом от ракетного ядерного потенциала России и США. Поэтому китайское руководство считает, что принимать участие в этих переговорах пока рано.

Напомним, ранее член комитета Госдумы по обороне, депутат Владимир Богодухов заявил, что предложение президента США Дональда Трампа о заключении соглашения между РФ, США и Китаем по контролю над вооружениями хорошее, так как любое его ограничение всегда отражает позитивное решение вопроса.