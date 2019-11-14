Путин объяснил, на что направлен закон об оскорблении госсимволов

Бразилиа, 14 ноября. Критика в отношении власти должна сохраняться, закон об оскорблении госсимволов не направлен на запрет такой критики, заявил президент РФ Владимир Путин на брифинге по итогам саммита БРИКС в Бразилии.

«Каждое цивилизованное государство защищает себя от поругания национальных символов. В этом, собственно, главный смысл, а не в том, чтобы прекратить всяческую критику со стороны людей в отношении власти», — заявил глава государства.

При этом Путин добавил, что критика власти должна сохраниться, чтобы «быть действенным инструментом улучшения функционирования самой власти». Президент подчеркнул, что сама власть заинтересована в конструктивной критике.

Говоря о практике применения закона об оскорблении госсимволов, Путин отметил, что она не носит «запредельного характера», тогда как в других странах «наказание за поругание национальных символов гораздо более серьезное».

В марте президент РФ подписал закон о блокировке в Сети материалов, оскорбляющих общество и государственные символы России. В соответствии с положениями документа, при обнаружении такой информации в информационно-телекоммуникационных сетях и Интернете генпрокурор РФ и его заместители должны обращаться в Роскомнадзор с требованиями предпринять необходимые меры по удалению противоправных материалов. Если же контент не будет удален, они могут попросить РКН ограничить доступ к ресурсу, где он размещен, сообщала «Газета.ру».

Ранее Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) предложил внести изменения в ФЗ-149 «Об информации» с целью ускорения блокировки материалов, оскорбляющих символы РФ. Основанием для этого предложения стали результаты работы ФЗНЦ по очищению Интернета от оскорбительных по отношению к российской символике публикаций. Президент ФЗНЦ Александр Малькевич рассказал, что мониторинг популярных социальных медиа в поиске контента, оскорбляющего национальную символику России, велся на протяжении шести месяцев. В результате проделанной кропотливой работы в правоохранительные органы было направлено около 675 заявлений, постепенно госорганы начинают реагировать более оперативно, но сделать в этой области предстоит еще очень многое.