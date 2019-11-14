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Путин озвучил результаты российской операции в Сирии

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Путин озвучил результаты российской операции в Сирии

Бразилиа, 14 ноября. Благодаря российской помощи законным властям Сирии, более 90% территории этой страны было освобождено от боевиков. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на пресс-конференции по итогам саммита БРИКС.

«После того, как Россия начала активные действия по поддержке легитимного правительства в Дамаске, 90% почти территории освобождено от террористов», — отметил Путин.

Сейчас эти территории возвращены под контроль законных сирийских властей. Путин подчеркнул, что России добилась в Сирии всех поставленных целей.

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Источник: РИА Новости
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