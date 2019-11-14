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«АвтоВАЗ» изменил систему контроля качества новых автомобилей

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«АвтоВАЗ» изменил систему контроля качества новых автомобилейМосква, 14 ноября. Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» изменила систему проверки качества новых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба компании «АвтоВАЗ».

Компания отказалась от тестирования новых автомобилей на уличном полигоне, так как подобная практика «является бесполезной тратой бензина». Теперь все новые автомобили буду тестироваться на специальных роликовых стендах в помещении. Данный способ тестирования позволит экономить средства на топливе, а также позволит тратить меньше времени на перемещение автомобилей между цехами. Кроме того, новый способ тестирования позволит сократить затраты на уборку заводских помещений, а также сохранит новые автомобили от агрессивного влияния окружающей среды.

Также компания изменила подход к технологическому процессу производства автомобилей. В частности, изменен принцип доставки комплектующих, а также внедрена система углубленного контроля проверки автомобилей перед их отправкой дилерам.

«АвтоВАЗ» изменил систему контроля качества новых автомобилейСтоит отметить, что с начала 2019 года в России было продано более 295 тысяч новых автомобилей Lada. По данным «АвтоВАЗ», доля компании на российском рынке составляет около 21%, что является рекордным показателем для «АвтоВАЗ» за последние восемь лет.

В конце июля «АвтоВАЗ» объявил о начале продаж компакт-кроссовера Lada Xray. Новый кроссовер получил автоматическую коробку передач, а также мультимедийную систему с поддержкой Apple Car Play и Android Auto.

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