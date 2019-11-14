Помпео оправдал кражу Штатами нефти в Сирии защитой территории от ИГ

Вашингтон, 14 ноября. Передислокация американских войск на северо-востоке Сирии была призвана не допустить захвата нефтяных месторождений террористами группировки «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в РФ), заявил госсекретарь США Майкл Помпео.

В четверг в Вашингтоне состоялась встреча глав внешнеполитических ведомств стран, входящих в коалицию по борьбе с ИГ, которую возглавляют США. На открытии мероприятия Помпео заявил, что США «следят, как ястребы», за территорией, которую ранее занимала группировка ИГ. Этим, по его словам, оправдывается военное присутствие США в Эт-Танфе на юге Сирии, а «также потенциал для проведения военно-воздушных операций».

«Мы перебазировали некоторые свои войска на северо-востоке Сирии, а также в регионе в целом, чтобы у ИГ не появилось второе дыхание и чтобы предотвратить захват ею нефтяных полей», — заявил глава Госдепартамента США.

Помпео также призвал партнеров по международной коалиции не ослаблять усилий.

«Мы не можем сейчас остановиться. Мы должны гарантировать, что ИГ никогда вновь не расцветет», — заявил он.

Напомним, министерство обороны России ранее обнародовало кадры, которые доказывают преступные действия США на севере Сирии, сообщала «Газета.ру». По ним видно, что американцы при содействии курдских боевиков, которые захватили часть САР по предлогом борьбы с ИГ, незаконно добывают нефть в Сирии и вывозят в другие страны.

Кроме группировок курдов, США помогают грабить Сирию наемники из Blackwater. По информации Федерального агентства новостей, в Сирию были направлены несколько тысяч членов этой частной военной компании. По мнению экспертов, наемники прибыли в Сирию для оказания помощи Вашингтону по созданию условий нестабильности для дискредитации власти САР.

В интервью ФАН военный эксперт фонда «Народная дипломатия», представитель экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Сергей Простаков отметил, что контроль законного правительства Сирии над большими территориями, которые к тому же богаты нефтью, все еще отсутствует. Их с помощью США удерживают курдские формирования, а американцы уже ведут грабительскую по отношению к Сирии добычу полезных ископаемых этой страны. Декларируя уменьшение своей военной группировки в САР, Пентагон в реальности усилил ее тяжелой бронетехникой, лишь сократив личный состав на 10 процентов.

1 Организация запрещена на территории РФ.