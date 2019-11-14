Украинскому заводу «Мотор Сич» предрекли закрытие

Киев, 14 ноября. Эксперты прогнозируют неизбежное исчезновение украинского авиационного завода «Мотор Сич», занимающегося разработкой и производством газотурбинных двигателей для самолетов и вертолетов.

Мнением об исчезновении предприятия поделился политолог Ростислав Ищенко. По словам специалиста, говорить о продаже завода поздно. Часть производства уже была перенесена в Россию по решению директора «Мотор Сича» Вячеслава Богуслаева. Произошло это за два года до событий на Майдане.

«Все это воруется совершенно спокойно. За то время, что Украина просуществовала, там уже продано все, что только можно продать. Включая ракетные технологии», — цитирует издание «ПолитЭксперт» Ростислава Ищенко.

Говоря о приобретении завода представителями Китая, специалист отметил, что бизнесменов из КНР интересует не рабочая сила и здания, а, в первую очередь, технологии и техническая документация. А поскольку все самые важные аспекты производства уже перенесены в Россию, то Китай может отказаться от приобретения предприятия.

Перспективы в продаже «Мотор Сич» США тоже нет, считает Ищенко, так как американцам выгоднее закрытие завода и ликвидация конкурента.

В сентябре Ростислав Ищенко также комментировал споры, сложившиеся вокруг запорожского завода. Тогда политолог отмечал, что Украина при продаже акций китайским компаниям постарается угодить всем заинтересованным сторонам. При этом эксперт напомнил, что РФ опередила Китай и США, минуя покупку акций компании.

Еще восемь лет назад Москва приобрела интересующую документацию завода и специалистов, после чего перевезла работников на свои предприятия.

По данным сайта завода, Запорожское АО «Мотор Сич» является одним из крупнейших в мире и единственным на Украине предприятием по производству, испытанию, сопровождению в эксплуатации и ремонту 55 типов двигателей для 61 вида самолетов и вертолетов различного назначения.