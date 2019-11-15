Сирия, 15 ноября. Курдские радикалы взорвали штаб протурецких сил в Рас-аль-Айне. Сирийская армия продвигается на юге Идлиба. Комендатура ВКС РФ направлена в город Камышлы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: совместно с ВВС Сирии нанесли точечные удары по расположениям боевиков на юге Идлиба и в Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: продвигаются на северо-запад от поселка Аль-Хувейн, обстреливают линии обороны боевиков в Идлиб, по неподтвержденным данным понесли потери в Латакии при попытке продвинуться в Курдских горах, в Даръа отразили нападение неизвестных на блокпост.

Курдские вооруженные группировки: в Алеппо под городом Манбидж обменялись ударами с протурецкими боевиками и провели вербовку среди местного населения, в Хасаке отстреливаются от протурецких бойцов и подозреваются в установке бомбы в их штаб-квартире, в Дейр-эз-Зоре обстреляли речную переправу.

ВС Турции и союзные силы: заняли участок трассы М-4 на севере Хасаки, перерезав пути сообщения SDF, нанесли авиаудары по укрепления курдских радикалов, потеряли 13 человек при взрыве штаб-квартиры.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: выбиты из поселка Любида и Вабда на юге провинции Идлиб, обмениваются ударами с сирийской армией в Латакии.

«Исламское государство1»: совершило серию нападений на курдских радикалов на востоке провинции Дейр-эз-Зор - есть убитые.

Провинция Латакия

Как сообщает новостное агентство Al Masdar, в течении суток военнослужащие Сирийской арабской армии (САА) продолжали наносить удары по линиям обороны джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана» (обе организации запрещены на территории РФ как террористические). САА удалось разрушить несколько туннелей и снайперских точек на склонах горы Зувейкат.

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR), ВВС Сирии совершили боевой вылет в район города Кабана и сбросили бомбы на укрепления боевиков. Во второй половине медиаресурсы оппозиции распространяли заявления о том, что предпринятую сирийской армией попытку наступления им удалось отразить и в ходе перестрелки погибло несколько военнослужащих. Официальные источники пока что не подтверждают потерь среди личного состава сирийской армии.

Провинция Алеппо

Подразделения турецкой армии днем отразили нападение курдских радикалов «Демократических сил Сирии» (SDF) в районе города Манбидж, как сообщает источник в сети Twitter (@tvronahi). Позднее столкновения сторон отмечались у поселка Ялши, где курды также провели вербовку среди местных жителей.

Как отмечает источник, с начала операции турецкой операции «Источник мира», которая стартовала 9 октября на северо-востоке Сирии, курды потеряли около 420 бойцов. Турецкие ведомства называют цифры на порядок выше - шесть сотен. Серьезные потери в своих рядах рядах SDF стараются перекрыть на подконтрольных им территориях насильными вербовками, забивая в тренировочные лагеря даже несовершеннолетних.

В поселке Кафарган к северо-востоку от города Азаз взорвался автомобиль протурецкого ополчения. Как сообщает Twitter-канал Rojava Network, в установке самодельной бомбы, которая послужила причиной взрыва машины, подозреваются курдские боевики.

Подразделения военной полиции ВС РФ разместили свои силы в районе аэропорта Сиррин к югу от города Кобани (Айн-аль-Араб) после завершения вывода американских войск с базы, как передает портал Masar Press Net.

Вечером в восточных кварталах города Алеппо прогремел взрыв. Как стало известно медиаресурсу Rosana Radio, в восточных кварталах детонировала бомба, оставленная джихадистами при отступлении из Алеппо в 2016 году. Взрыв произошел во время работы съемочной группы в квартале, которая снимала материал для эпизода телесериала. Получил ранения актер Эхаб Шаабан.

Провинция Дейр-эз-Зор

Серия нападений на курдских боевиков на востоке провинции продолжается. Утром в поселке Дарнадж террористы «Исламского государства» захватили и казнили боевика «Демократических сил Сирии» (SDF), как сообщает источник в сети Twitter (@IbnSiqilli).

Группа неизвестных обстреляла из автомата блокпост SDF на въезде в деревню Шакра, о чем сообщает новостное агентство Deir Ezzor 24. В городе Шхиль один курдский боевик был застрелен на улице, еще несколько получили ранения, когда по ним открыли огонь из автоматов. Ответственность за обстрел взяли на себя боевики «Исламского государства», о чем также сообщает источник. Следующую атаку ИГИЛ1 предприняло в городе Хаваидж, где член разведки SDF был застрелен из пистолета с глушителем.

В городе Шхиль курдские радикалы в очередной раз обстреляли из пулеметных установок паромы, которые перевозят топливо на западное побережье реки Евфрат, о чем сообщает новостной портал Halab Today. Курдские радикалы неоднократно препятствовали попыткам местных торговцев сбыть нефть на западное побережье в зоны контроля правительственной армии. Напомним, что в зоне оккупации курдских радикалов SDF и международной коалиции находятся богатые нефтегазовые месторождения. Боевики SDF и США реализуют топливо и нефть за границу, в обход суверенного правительства САР, которое остается отрезанным от собственных ресурсов. Помимо регулярных обстрелов речной переправы в Шхиле, «Демократические силы» также организовали патрули, которые следят за тем, чтобы поставки с нефтью не поступали в зоны контроля САА. Боевики также демонтировали двигатели с паромов.

Провинция Даръа

Неизвестные совершили нападение на контроль-пропускной пункт Сирийской арабской армии (САА) в районе города Джассим, как сообщает портал Halab Today TV. Боевики открыли огонь из автоматов по КПП, под обстрел также попал культурный центр и здание полицейского участка. Сведений о пострадавших не поступало. Отметим, что 13 ноября на блокпост, расположенный между населенными пунктами Даръа и Умм-аль-Маядин. Военные аналитики связывает рост числа нападений на представителей официальной власти в провинции с активностью вооруженной оппозиции, которая намерена продолжить антиправительственную деятельность.

Провинция Идлиб

ВКС РФ продолжают работу на юге провинции и совершили боевой вылет в районы поселков Хазарин и Маарет-Хурма. Одновременно с авиаударами подразделения сирийской армии обстреливали линии обороны боевиков в районе поселков Харзуф, Мушариф, Тель-Дума и Умм-Джалал. После перестрелки с джихадистами армия заняла поселки Вабда и Любида.

Во второй половине дня стороны обменялись ударами у поселков Иджаз, Тель-Васат и Ракая, как передает новостное агентство в сети Aleppo AMC. Как передает портал Syria Watan News, армии удалось продвинуться к северо-западу от поселка Аль-Хувейн. Вечером нападение боевиков сирийская армия отразила у гуманитарного коридора Абу-Дали.

Провинция Ракка

В окрестностях города Ракка прогремел взрыв. Самодельная бомба была установлена на кольцевой автодороге в окрестностях города, как сообщает портал Alk Habour 21. Бомба сработала, когда на нее наехал автомобиль, принадлежащий курдским боевиками «Демократических сил Сирии». Два боевика, которые находились в салоне, получили ранения. Курды подозревают, что бомба была установлена террористами «Исламского государства»1.

SDF сохраняют активность в районе города Айн-Исса, который в конце прошлого месяца уступили после боев турецкой армии, но совершают диверсии в окрестностях. Как сообщает ливанское агентство Al Nour, к востоку от города в деревнях Аль-Хиша и Аль-Шебель боевики выгнали преподавательский состав и всех учащихся из зданий местных школ и переоборудовали их под свои нужды. Теперь в школах размещены штабы «Отрядов народной самообороны» и склады боеприпасов.

Провинция Хасака

Утром под контроль SDF вернулись деревни Касимия, Азиза, Семила, Умм-Ашафа и Амирея. К вечеру протурецкие силы смогли достигнуть выходов к трассе М-4 и перерезать пути сообщения курдов, как передает новостное агентство Anna News.

В аэропорт города Камышлы прибыл зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С» с авиабазы «Хмеймим». Как сообщает ТАСС, группа российской армейской авиации будет базироваться в Камышлы постоянно, а у подразделений российской военной полиции, патрулирующих этот район, будет регулярная поддержка с воздуха. Авиационная комендатура включает в себя наземную охрану и систему ПВО, диспетчерский пункт руководителя полетами, места для проведения медицинского осмотра и предполетной подготовки летного состава.

Шестой совместный российско-турецкий патруль начал работу в десяти километрах к северу Камышлы. В состав совместного патруля входили восемь единиц военной техники - бронированные автомобили «Тигр» и «БТР-80», а также 50 сотрудников военной полиции РФ и Турции. Мониторинг обстановки на маршруте движения колонны обеспечивает российский беспилотник «Орлан-10», как сообщает РИА Новости.

Агентство Rojava Network сообщает, что в штаб-квартире протурецких сил в Рас-аль-Айне взорвалась самодельная бомба, 13 человек были ранены и убиты. В установке взрывчатки подозревают курдских радикалов.

Силы внутренней безопасности SDF сумели задержать в районе поселка Аль-Нашва несколько беженок, которые сбежали из лагеря для беженцев «Аль-Хол». Как сообщает источник, беженки были из числа родственников и членов семьи боевиков ИГИЛ, им удалось сбежать из лагеря, когда курды ослабили охраны своих тюрем и лагерей в прошлом месяце, в связи с тем, что значительных силы альянса пришлось бросить для обороны позиций в зоны проведения операции турецкой армии «Источник мира». Два сотрудника сил внутренней безопасности «Асайиш» были убиты неизвестными вооруженными людьми в городе Аль-Дашиша, как сообщает новостной портал Alk Habour 21.

Во второй половине дня сирийская арабская армия продвигается к границе с Турцией к районам поселка Аль-Джавадия и Аль-Маликия, о чем сообщает новостное агентство Sy Intelligence. Как сообщает агентство SANA, САА разместит на севере провинции шесть новых пунктов в 60 километрах вдоль границы с Турцией.

1 Организация запрещена на территории РФ.