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Князь Романов попал в ДТП в Петербурге

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Князь Романов попал в ДТП в Петербурге

Санкт-Петербург, 14 ноября. Великий князь Георгий Романов попал в ДТП на Синопской набережной в Петербурге. Как сообщил директор канцелярии главы Российского императорского дома Александр Закатов, наследника дома Романовых доставили в больницу.

Микроавтобус, в котором находился Георгий Романов, перевернулся в воздухе и повис на заборе. Автомобиль направлялся на VIII Международный культурный форум. Как рассказал Закатов, по предварительной информации, никто не пострадал. В медицинское учреждение доставили и Романова, и сопровождавших его лиц.

«Завтра будет известно, нет ли сотрясений или каких-то вывихов. Во всяком случае, Господь уберег от самого худшего», — цитирует слова Александра Закатова РЕН-ТВ.

Участие Георгия Романова в программе форума остается под вопросом.

В октябре князь Романов посетил Крым с официальным визитом. Он заявил, что преобразования на полуострове, которые произошли после воссоединения региона с Россией, вызывают у него чувство радости. Романов указал, что, в первую очередь, является «верным сыном России» и стремится быть полезным своему государству.

Сообщалось, что Великий князь прибыл на Петербургский культурный форум. Напомним, Георгий Романов является единственным ребенком Марии Романовой и принца Прусского Франца Вильгельма.

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Источник: РЕН-ТВ
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