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Глава «Газпрома» усомнился в прогнозе Гидрометцентра на предстоящую зиму

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Глава «Газпрома» усомнился в прогнозе Гидрометцентра на предстоящую зимуМосква, 14 ноября. Глава «Газпрома» Алексей Миллер не поверил в прогноз Гидрометцентра на будущую зиму.

Миллер выразил уверенность, что будущая зима будет гораздо холоднее, чем прошлогодняя. Кроме того, глава «Газпрома» усомнился в прогнозе синоптиков, пообещавших мягкую и «розовую» зиму.

«Мы работаем во многих регионах, и кое-где уже по-настоящему трещат морозы. И по прогнозам, если говорить о среднемесячных значениях, температура будет существенно ниже, чем прошлой зимой», — пояснил Миллер.

Глава «Газпрома» также отметил, что погода часто преподносит сюрпризы, напомнив об аномальных морозах на территории стран Евросоюза в марте 2018 года. Кроме того, глава «Газпрома» назвал минувшее лето в России «темно-синим», а также выразил сомнения в том, что после этого будет «розовая» зима.

«Розовая» зима, о которой сейчас говорят, не просматривается, особенно после «темно-синего» лета», — добавил Миллер.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что россиян ждет «розовая» зима. Согласно прогнозу синоптика, декабрь, январь и февраль будут не сильно холодными, так как температура воздуха будет держаться около или выше нормы. Он также добавил, что по осадкам зима будет близкой к обычным значениям, а на юге европейской части России осадки будут минимальными.

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Источник: РИА Новости
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