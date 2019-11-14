Евкуров оценил готовность военных полигонов «Погоново» и «Богучар»

Москва, 14 ноября. Готовность полигонов Погоново и Богучар к новому учебному периоду была проверена заместителем министра обороны России Юнус-Беком Евкуровым в рамках рабочей поездки в войска Западного военного округа.

Евкуров проверил состояние танковой директрисы, войскового стрельбища и ряда объектов для отработки тактических действий подразделений. Он признал полигон готовым к новому учебному году, а направление и сроки его модернизации – соответствующими запланированным.

«Совершенствование учебно-материальной базы полигонов — одно из основных направлений повышения качества боевой подготовки», — отметил Евкуров.

Кроме того, заместитель министра обороны России отметил, что за последние четыре года более чем в два раза возросло количество мероприятий боевой подготовки. По его словам, это позволит существенно повысить уровень подготовки военных специалистов РФ.

Напомним, что министерство обороны Российской Федерации в следующем году подпишет договор на ремонт атомной подлодки «Томск» проекта 949А («Антей»), субмарина будет передана Тихоокеанскому флоту (ТОФ) в 2021 году. Об этом рассказал на прошлой неделе журналистам во время посещения Северо-Восточного ремонтного центра заместитель главы военного ведомства Алексей Криворучко. Кроме того, он напомнил, что приоритетной задачей текущего года для предприятия стала модернизация малого ракетного корабля проекта 1234.1 «Смерч».