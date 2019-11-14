Лидеры стран БРИКС приветствуют меморандум РФ и Турции по Сирии

Бразилиа, 14 ноября. Лидеры стран БРИКС приветствуют усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке Сирии, в частности — меморандум России и Турции о взаимопонимании. Об этом говорится в декларации по итогам XI саммита государств БРИКС.

Страны — участницы альянса подтвердили свою приверженность суверенитету, независимости и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики. В декларации также отмечается, что сирийский конфликт не может быть разрешен военным путем. Кроме того, государства БРИКС поддержали учреждение Конституционного комитета Сирии.

«Мы приветствуем усилия по деэскалации кризиса на северо-востоке страны, в частности подписание Россией и Турцией 22 октября 2019 года меморандума о взаимопонимании», — также отмечается в документе.

Государства БРИКС призвали обеспечить беспрепятственное предоставление гуманитарной помощи и в полном объеме соблюдать режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб, который не распространяется на террористические группы.

Напомним, 22 октября в Сочи состоялись переговоры президента России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам встречи, продлившейся несколько часов, главы государств подписали меморандум о взаимопонимании. В соответствии с положениями документа, 23 октября на сирийскую сторону границы САР и Турции за пределами зоны операции «Источник мира» были введены подразделения военной полиции РФ и сирийской пограничной службы для отвода курдских отрядов от границы на 30 километров. Также, в соответствии с достигнутыми в Сочи договоренностями, реализуется совместное российско-турецкое патрулирование на глубину до 10 километров от границы к западу и к востоку от района операции «Источник мира».