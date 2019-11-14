Patriot будут защищать Турцию от врагов, а С-400 — дворец Эрдогана от американцев

Турция не откажется от российских систем ПВО С-400 «Триумф». Это стало известно после официальной встречи в Вашингтоне президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом США Дональдом Трампом. Подводя итоги встречи, турецкий лидер заявил, что наряду с российскими установками готов купить также и американские Patriot — если удастся сойтись в цене.

Эрдоган мотивировал покупку обеих систем ПВО необходимостью диверсификации систем обороны. Федеральное агентство новостей пообщалось с председателем межкомиссионной рабочей группы по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Общественной палаты Российской Федерации, политологом Сергеем Марковым, чтобы разобраться в политических подоплеках этого решения.

«Президент Турции заигрывает со Штатами, используя тактику, которую по уму должна была бы использовать Украина — однако та напрочь сдала свой суверенитет американцам и теперь последнее, что она может — это вести независимую от них внешнюю политику. Эрдоган торгуется то с нами, то с Трампом, и в итоге остается в выигрыше, укрепляя свою оборону и С-400 «Триумф», и системами Patriot».

США не хотели продавать свое оружие, требуя у Турции отказаться от российского — но теперь делают это, опасаясь ее дальнейшего сближения с Россией, уверен политолог. По договору со Штатами Эрдоган согласился всего лишь не интегрировать С-400 в вооруженные силы своего государства — однако они останутся на военных складах, готовые в случае чего занять место на боевом посту. Американцев крайне не устраивает данное положение вещей, но деваться им было некуда.

«Ведь в чем плюс именно С-400? — продолжил Марков. — В том, что его не могут удаленно заблокировать американцы. Вообще большая часть продаваемой американцами крупной военной техники на самом деле продолжает подчиняться им самим — так они страхуются на случай, если ее обернут против них самих. Таким образом, если Эрдоган поссорится с американцами, он останется абсолютно беззащитен перед вражескими ВВС».

Но имея на руках российские системы ПВО, он может этого не опасаться и спокойно относиться к любому шантажу со стороны США, заявил собеседник ФАН.

«Купив С-400, турки в дополнение к ракетам приобрели суверенитета, — засмеялся Марков, комментируя хитрую уловку Эрдогана. — Но приобрести также Patriot им все-таки пришлось — это было главным условием Трампа по продаже новейших истребителей F-35, которые очень им нужны. К тому же он вполне мог задавить Эрдогана новыми санкциями, а тому это нужно в последнюю очередь».

И хотя покупка Patriot выглядит как уступка американцам, на самом деле президент Турции в выигрыше по всем фронтам, уверен политолог. Американские системы ПВО не пропадут — их есть где использовать, однако именно С-400 будут нести на себе важную функцию сохранения конституционных основ турецкого государства.