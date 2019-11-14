Подросток открыл стрельбу в школе Калифорнии, есть жертвы

Вашингтон, 14 ноября. Не менее трех человек получили ранения в результате стрельбы в школе города Санта-Кларита в штате Калифорния в США. Одна из пострадавших скончалась в больнице.

По данным американских СМИ, стрельба в школе привела к закрытию нескольких школ в районе города Санта-Кларита. В полицию сообщение о стрельбе поступила около 7.30 утра.

По данным больницы Генри Мейо, четыре человека — три мужчины и женщина — были госпитализированы. двое пациентов находятся в критическом состоянии. Одна из пострадавших скончалась больнице. Ранее в СМИ поступала противоречивая информация о пострадавших: по одним данным, их было трое, по другим — шестеро.

#saugushighshooting: update: one female deceased patient. Two critical male patients. One male patient in good condition. — Henry Mayo Hospital (@HenryMayoHosp) November 14, 2019

Школьники рассказывают, что началась паника, когда разразилась стрельба. Одиннадцатиклассница сообщила KTLA, что она находилась около библиотеки с друзьями, когда они услышали пять или шесть выстрелов.

«Я слышал, как пуля попала в стену рядом с тем местом, где мы стояли… Мы бежали так быстро, как могли. Сотни нас просто бежали как можно дальше», — рассказал школьник Райли.

Все кампусы в школьном городке имени Уильяма С. Харта были заблокированы в связи с поиском стрелка. К 9.15 утра блокировка была снята для большинства школ, кроме средней школы в Согусе и Арройо Секо.

Очевидцы описывают стрелка как азиатского подростка в черной одежде, на вид ему коло 15 лет. Шериф Алекс Виллануева рассказал, что полиция опознала подозреваемого, который, похоже, является школьником. Однако пока его имя не называется. Полиция ожидает получение ордера на обыск дома подозреваемого, который находится в этом районе.

Жителям, проживающим недалеко от школы, рекомендовали запереть двери, оставаться внутри и звонить 911, если они видят подозреваемого.

Представитель Белого дома Джадд Дир сообщил, что президент США Дональд Трамп следит за сообщениями о стрельбе в средней школе в Санта-Кларите. В заявлении Дира говорится, что жителям этого района рекомендуется «следовать советам местных правоохранительных органов и служб быстрого реагирования».

NBC News цитирует источники в правоохранительных органах, в которых говорится, что подозреваемый в стрельбе в калифорнийской школе скончался от огнестрельного ранения, нанесенного им самим. Официального подтверждения этой информации пока не было.