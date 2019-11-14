Дед Мороз рассказал, до какого возраста дети получают подарки

Великий Устюг, 14 ноября. Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, поздравили новогоднего волшебника с наступающим днем рождения и побеседовали с ним. По словам сказочного персонажа, «о подарках мечтают все, от мала до велика». Поэтому и подарки от Деда Мороза может получить каждый, независимо от возраста.

«Всем возрастам я дарю подарки. О подарках мечтают все, от мала до велика», — сказал Дед Мороз в интервью ФАН.

Для производства подарков ребятишкам у Деда Мороза существует большая фабрика.

«К кому-то сам приезжаю, кому то помощников пошлю. В преддверии Нового Года своей волшебной силой я наделяю множество помощников. Это те Деды Морозы, которых вы видите в своих городах», — сообщил Дед Мороз.

Часто дети просят у новогоднего волшебника вовсе не подарки.

«Дорогой Дедушка Мороз, у меня очень много подарков, хороших, разных, но сделай так, чтобы этот мир стал чуточку теплее и добрее, чтобы закончились все войны, чтобы наступил мир на планете Земля, чтобы все люди от мала до велика были счастливы», — привел пример детского письма Дед Мороз.

Однако всеобщее счастье зависит от каждого из нас, пояснил он.