Дед Мороз рассказал, до какого возраста дети получают подарки

Великий Устюг, 14 ноября. Корреспонденты Федерального агентства новостей посетили вотчину Деда Мороза в Великом Устюге, поздравили новогоднего волшебника с наступающим днем рождения и побеседовали с ним. По словам сказочного персонажа, «о подарках мечтают все, от мала до велика». Поэтому и подарки от Деда Мороза может получить каждый, независимо от возраста.
«Всем возрастам я дарю подарки. О подарках мечтают все, от мала до велика», — сказал Дед Мороз в интервью ФАН.
Для производства подарков ребятишкам у Деда Мороза существует большая фабрика.
«К кому-то сам приезжаю, кому то помощников пошлю. В преддверии Нового Года своей волшебной силой я наделяю множество помощников. Это те Деды Морозы, которых вы видите в своих городах», — сообщил Дед Мороз.
Часто дети просят у новогоднего волшебника вовсе не подарки.
«Дорогой Дедушка Мороз, у меня очень много подарков, хороших, разных, но сделай так, чтобы этот мир стал чуточку теплее и добрее, чтобы закончились все войны, чтобы наступил мир на планете Земля, чтобы все люди от мала до велика были счастливы», — привел пример детского письма Дед Мороз.
Однако всеобщее счастье зависит от каждого из нас, пояснил он.
«Для этого должен каждый сказать доброе слово, сделать доброе дело. И мечта многих, и моя мечта все ближе и ближе будет к осуществлению», — рассказал Дед Мороз.