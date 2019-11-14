Работу адвокатов доцента Соколова оплатили историки

Санкт-Петербург, 14 ноября. Работу адвокатов доцента СПбГУ Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки, оплатили коллеги профессора, заявил руководитель адвокатской группы Александр Почуев.

Защитой Соколова будут заниматься три адвоката. На данный момент у Почуева нет денег: стороны заключили соглашение.

«У меня скромный адвокатский гонорар, который мне выплатили его знакомые — историки», — приводит его слова телеканал «360».

Все средства доцента СПбГУ остались на карточках в опечатанной квартире. Профессор не может снять с них деньги.

«Сегодня он сказал, спросите у родителей про гробовые (деньги, отложенные на похороны. — Прим. ФАН.)», — заметил Почуев.

По словам защиты, подозреваемый действительно хотел помочь семье убитой аспирантки с похоронами.

«Это точно не попытка откупиться, — заверил адвокат, — это просто помощь».

Защита преподавателя подала апелляцию на его арест. Как заметил Почуев, их подзащитный не давал на это согласие, однако адвокат не ограничен желаниями подзащитного в процессуальных действиях. Он пояснил, что клиент не является специалистом в данном вопросе.

«Мы считаем, что если бы он находился на домашнем аресте в съемной квартире, возможно, было бы обеспечить его эмоциональную стабилизацию», — предположил представитель защиты.

Напомним, 9 ноября Соколов был обнаружен в реке Мойке, где он пытался утопить пакет с отрезанными руками. При обыске квартиры мужчины были обнаружены останки девушки. Как оказалось, они принадлежали аспирантке профессора. Доцент признался в убийстве знакомой, заявив, что она превратилась в «чудовище из сказки».

Ранее министр культуры России Владимир Мединский сравнил Соколова с главным героем фильма «Джокер».