В Госдуме оценили фантазии главы ВМСУ о российских Ту-22М3, «атаковавших» Одессу

На Украине сочинили опасную сказку о российских бомбардировщиках Ту-22М3, якобы отрабатывавших нанесение удара по Одессе. В Госдуме оценили фантазии «сказочников» из украинского Минобороны.

Эффектной новостью о российских стратегических бомбардировщиках Ту-22М3, якобы отрабатывавших минувшим летом нанесение ракетного удара по Одессе, поделился командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) адмирал Игорь Воронченко. Заявление прозвучало в ходе выступления адмирала на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, сообщает одесское издание «Думская».

По версии Воронченко, «провокационные учения» рядом с Одессой российские военные провели 10 июля. Бомбардировщики Ту-22М3 якобы осуществили условный пуск в 60-ти километрах от Одессы, а затем отвернули в сторону Босфора.

Доклад Воронченко был посвящен наращиванию Россией военного присутствия в Черном море за последние пять лет, прошедших после воссоединения Крыма с РФ, которое киевские стратеги называют исключительно «захватом». По словам главы ВМСУ, Москва якобы активно наращивает силы для «вторжения» на территорию Украины.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает крайне опасными подобные лживые сказки. В комментарии Федеральному агентству новостей российский политик по достоинству оценил фантазии Киева о российских Ту-22М3, якобы «атаковавших» Одессу.

«Исходя из тактики и классики действий, — если на территории какого-то сопредельного государства (в данном случае Украины) идет гражданская война, ведутся боевые действия, вообще неспокойная ситуация, то, конечно, на этом направлении нужно держать определенное количество сил и средств, — отметил Шерин. — Ну, а со стратегической точки зрения Одесса не является каким-то важным форпостом. Поэтому отрабатывать «атаку» на Одессу вообще нет никакого смысла, особенно с использованием такой авиации, которая применяется для гораздо более серьезных задач».

Однако нельзя недооценивать опасность подобных фантазий, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне.

«Подобные сказки — это исключительно попытка оправдать наращивание в этом регионе военного присутствие США и НАТО, — подчеркнул собеседник ФАН. — Так что украинские «стратеги» просто сами себя выдали, показали свои истинные планы и намерения. Все эти нападки на Россию — это попытка оправдать свои действия и закамуфлировать усиление военного присутствия США и НАТО на Украине под лживым предлогом защиты этой территории от так называемой «российской угрозы».

По словам парламентария, тенденция на наращивание вооружений, в которую все глубже погружается Запад, втягивая в этот процесс Украину, напоминает военную истерию начала 1930-х годов, когда к власти в Германии пришел Адольф Гитлер.