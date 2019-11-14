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В Госдуме оценили фантазии главы ВМСУ о российских Ту-22М3, «атаковавших» Одессу

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В Госдуме оценили фантазии главы ВМСУ о российских Ту-22М3, якобы «атаковавших» Одессу

На Украине сочинили опасную сказку о российских бомбардировщиках Ту-22М3, якобы отрабатывавших нанесение удара по Одессе. В Госдуме оценили фантазии «сказочников» из украинского Минобороны.

Эффектной новостью о российских стратегических бомбардировщиках Ту-22М3, якобы отрабатывавших минувшим летом нанесение ракетного удара по Одессе, поделился командующий Военно-морскими силами Украины (ВМСУ) адмирал Игорь Воронченко. Заявление прозвучало в ходе выступления адмирала на третьей международной конференции по морской безопасности стран Причерноморского региона, сообщает одесское издание «Думская».

По версии Воронченко, «провокационные учения» рядом с Одессой российские военные провели 10 июля. Бомбардировщики Ту-22М3 якобы осуществили условный пуск в 60-ти километрах от Одессы, а затем отвернули в сторону Босфора.

Доклад Воронченко был посвящен наращиванию Россией военного присутствия в Черном море за последние пять лет, прошедших после воссоединения Крыма с РФ, которое киевские стратеги называют исключительно «захватом». По словам главы ВМСУ, Москва якобы активно наращивает силы для «вторжения» на территорию Украины.

Командующий ВМСУ Игорь Воронченко — назначенец экс-президента Украины Петра Порошенко

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин считает крайне опасными подобные лживые сказки. В комментарии Федеральному агентству новостей российский политик по достоинству оценил фантазии Киева о российских Ту-22М3, якобы «атаковавших» Одессу.

«Исходя из тактики и классики действий, — если на территории какого-то сопредельного государства (в данном случае Украины) идет гражданская война, ведутся боевые действия, вообще неспокойная ситуация, то, конечно, на этом направлении нужно держать определенное количество сил и средств, — отметил Шерин. — Ну, а со стратегической точки зрения Одесса не является каким-то важным форпостом. Поэтому отрабатывать «атаку» на Одессу вообще нет никакого смысла, особенно с использованием такой авиации, которая применяется для гораздо более серьезных задач».

Однако нельзя недооценивать опасность подобных фантазий, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне.

«Подобные сказки — это исключительно попытка оправдать наращивание в этом регионе военного присутствие США и НАТО, — подчеркнул собеседник ФАН. — Так что украинские «стратеги» просто сами себя выдали, показали свои истинные планы и намерения. Все эти нападки на Россию — это попытка оправдать свои действия и закамуфлировать усиление военного присутствия США и НАТО на Украине под лживым предлогом защиты этой территории от так называемой «российской угрозы».

Нынешний президент Украины Владимир Зеленский также активно заигрывает с НАТО

По словам парламентария, тенденция на наращивание вооружений, в которую все глубже погружается Запад, втягивая в этот процесс Украину, напоминает военную истерию начала 1930-х годов, когда к власти в Германии пришел Адольф Гитлер.

«Все эти заявления, соединенные с ростом военных бюджетов, — сигнал, что такое государство как Украина готовится к активной фазе боевых действий, и это очень серьезно», — резюмировал Александр Шерин.

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