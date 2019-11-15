ФАН выяснило, кто на самом деле контролирует Триполи и северо-запад Ливии

«Зинтан»



Крупное соединение из состава так называемого «Минобороны ПНС». Эта зонтичная структура (не путать с «Бригадами Зинтана») состоит из бригады Усамы аль-Джувейли и бригады «Саваик». Сам Джувейли обвиняется в массовых убийствах в городе Зинтан, его называют ответственным за резню в городе Какла и бойне в больнице Гарьяна. Брат Джувейли связан с террористической группировкой «Аль-Каида».



Другие родственники, в частности сыновья Джувейли, связаны с радикальными исламистскими группировками, в том числе с движением «Аль-Такфир Ва Аль-Хиджра» и «Аль-Каидой». Сын — Абд Ас-Салям Джувейли — за связи с исламистами сидел в тюрьме, после освобождения получил британское гражданство и работал в Лондоне менеджером по связям с общественностью в одной из компаний, аффилированных с Усамой бен Ладеном. В состав группировки входит 150 местных радикальных исламистов, а большую часть бригады составляют наемники из Судана, Нигера, Сирии. Среди всех группировок, связанных с ПНС, в ней больше всего несовершеннолетних.



Номер на карте: 21

