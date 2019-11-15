Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
14 ноября 2019
ФАН выяснило, кто на самом деле контролирует Триполи и северо-запад Ливии
Ливийская национальная армия (ЛНА) в апреле 2019 года начала антитеррористическую операцию по освобождению Триполи. Кто сейчас контролирует ливийскую столицу — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).
Правительство национального согласия как главный фактор нестабильности
Официальным органом власти на северо-западе Ливии некоторые страны мира считают так называемое Правительство национального согласия, возглавляемое Файезом Сарраджем. Эта структура транслирует на международной арене, что ее поддерживает ООН. Однако в действительности только 12 членов Организации признали легитимность «правительства» Сарраджа.

Сам премьер-министр избран на свою высокую должность в обход демократии. Когда влиятельные иностранные союзники поняли, что ситуация с назначением председателя ПНС зашла в тупик, они утвердили кандидатуру Сарраджа как наиболее приемлемую, то есть лояльную.
Министерство обороны ПНС из исламистов и воюет с МВД
Однако постом премьер-министра ПНС Файез Саррадж не удовлетворился. Собственным указом в 2018 году он назначил себя министром обороны ПНС, предварительно (в 2016 году) объединив в составе ведомства несколько бандформирований.
Группировки «Министерства обороны»
«Аль-Бугра»

Группировка ранее называлась «33-й бригадой» и частично состоит из бывших регулярных войск Ливийской Джамахирии. Возглавляет ее Башир Халфалла по прозвищу Аль-Бугра — так же называется и его банда. Среди сторонников группировки есть члены ИГИЛ, «Аль-Каиды» (обе запрещены в РФ), «Бригады защиты Бенгази», «Совета Шуры революционеров Бенгази». При этом «Аль-Бугра» участвовала в столкновениях с боевиками RADA (о них ниже), когда подчиненные Халфаллы пытались вытащить несколько заключенных из тюрьмы Митига.

В конечном счете Файез Саррадж был вынужден признать «Аль-Бугру» протеррористической и выпустить приказ о ее роспуске. Тем не менее группировка продолжает существовать и входить в состав Минобороны ПНС.

Номер на карте: 28
«Зинтан»

Крупное соединение из состава так называемого «Минобороны ПНС». Эта зонтичная структура (не путать с «Бригадами Зинтана») состоит из бригады Усамы аль-Джувейли и бригады «Саваик». Сам Джувейли обвиняется в массовых убийствах в городе Зинтан, его называют ответственным за резню в городе Какла и бойне в больнице Гарьяна. Брат Джувейли связан с террористической группировкой «Аль-Каида».

Другие родственники, в частности сыновья Джувейли, связаны с радикальными исламистскими группировками, в том числе с движением «Аль-Такфир Ва Аль-Хиджра» и «Аль-Каидой». Сын — Абд Ас-Салям Джувейли — за связи с исламистами сидел в тюрьме, после освобождения получил британское гражданство и работал в Лондоне менеджером по связям с общественностью в одной из компаний, аффилированных с Усамой бен Ладеном. В состав группировки входит 150 местных радикальных исламистов, а большую часть бригады составляют наемники из Судана, Нигера, Сирии. Среди всех группировок, связанных с ПНС, в ней больше всего несовершеннолетних.

Номер на карте: 21
«Бригада Саваик»

Эмад аль-Трабельси — командир «Бригады Саваик» сформировал группировку из радикальных исламистов района Зинтан. Принимала участие в штурме Триполи в сентябре 2011 года. Имеет тесные связи с группировкой «Ахрар Злитен». Аль-Трабельси в июне 2018 года был назначен директором Главного управления безопасности МВД ПНС, несмотря на конфликты с лидерами вооруженных бандформирований, контролирующих Триполи. Его группировка при этом осталась формально подчиненной «Минобороны ПНС».
Джихадисты МВД ПНС не остаются в долгу
Министерство внутренних дел фактически является альянсом косвенно связанных друг с другом радикальных исламистских группировок из Мисураты и Триполи. Возглавляет ведомство ставленник мисуратских боевиков Фатхи Башага.

Несмотря на название, соответствующее серьезным ведомствам полноценных государств, триполийское «МВД», как и «Минобороны», является зонтичной структурой, аналогичной коалициям сирийских боевиков. Переименования и переподчинения хаотичны, являются следствием борьбы между главарями группировок и при одиозности отдельных формирований помогают, хоть и не всегда, избегать санкционных списков.
Группировки «МВД» ПНС
«Силы защиты Триполи»

Коалиция боевиков, в которые входит несколько весьма одиозных группировок.
«Батальон революционеров Триполи»

Бандой командует Хайтэм ат-Таджури. В докладе СБ ООН от 2016 года он обвиняется в вымогательствах и похищении людей. Контролирует наркоторговлю и оборот алкоголя. Численность отряда, по разным оценкам, достигает от 1700 до 2000 человек, среди которых есть несовершеннолетние. Бойцы группировки придерживаются радикальных исламистских взглядов. Группа участвовала в неоднократных столкновениях за территорию Триполи с другими боевиками, в том числе амазигскими, связанными с боевиками Мисураты.

Номер на карте: 31
«Специальные Силы Сдерживания», RADA

Широко известная похищением двух россиян в Триполи банда под командованием Абд аль-Рауфа Карра. Несмотря на союз с соединением Ат-Таджури, в пограничных зонах контроля группировок нередки конфликты, в которых достается и местному населению. ООН обвиняет группировку в нарушении прав человека, пытках, незаконных арестах и казнях. В сентябре 2018 года на офис Национальной нефтяной корпорации (ННК) была осуществлена атака ИГИЛ людьми, которые накануне находились в тюрьме Митига, что доказывает причастность RADA к данному инциденту. Группы боевиков ИГИЛ и сейчас дозированно выпускаются для противодействия антитеррористической операции ЛНА. Из 2,5 тысячи боевиков RADA от 300 до 500 — бывшие участники различных террористических организаций. Среди них и брат смертника, подорвавшего себя в 2017 году на концерте Арианы Гранде на концерте в Манчестере.

Номер на карте: 5
«Абу Салим»

Банда под командованием Абделя Гани Кикли. Кикли, командир «батальона», иногда фигурирует под кличкой Гнейва (Гнива), и, несмотря на союз с радикальными исламистами, при Каддафи провел в тюрьме 14 лет за организацию наркотрафика. После становления на путь «революции» ничего не изменилось, и бригада «Абу Салим» контролирует наркотрафик, контрабанду алкоголя и проституцию. Широкий спектр преступных действий прикрывается «патрулированием улиц» и «охраной государственных учреждений».

Боевики Гнивы систематически принимают участие в пытках в тюрьме Митига и других «исправительных учреждениях». МООНПЛ/УВКПЧ задокументировала утверждения о пытках и жестоком обращении по отношению к задержанным женщинам, включая побои, избиения плетью, вырывание волос, оскорбления и угрозы сексуального характера, находившимся под контролем «Специальных сил сдерживания» в центральной тюрьме сил безопасности и в других местах содержания под стражей, которые номинально контролировались министерством внутренних дел.

Номер на карте: 2
«Ан-Наваси»

Ранее было под командованием похитителя россиян Абда аль-Рауфа Карра. В то время эта и поныне салафитская бригада активно следила за соблюдением «шариатского права», как вырезая наркоторговцев и подозреваемых в нетрадиционной ориентации, так и атакуя женщин за появление в общественных местах без сопровождения мужчин. В 2017 году «Наваси» внезапно вывели технику на улицы Триполи, присягнув Хафтару, столь же быстро затем вернувшись в «союзники» ПНС.

Номер на карте: 4
Сепаратная часть «МВД» ПНС

Осенью 2018 года бандформирования Мисураты выдвинули Башагу на пост министра внутренних дел, давлением заставив Файеза Сарраджа подписать указ о назначении. Позже в декабре того же года они объединились в альянс «Военный совет Мисураты», состоящий из группировок «Аль-Сомуд» и «166-й батальон ПНС».
«Аль-Сомуд»

Главарем банды является объявленный в международный розыск террорист по имени Салех Бади. Его НЗФ участвовало в уничтожении аэропорта Триполи и резне в Брак аль-Шати. Как раз во время боев в аэропорту Триполи в 2014 году и завязалась крепкая связь между боевиками Мисураты и Фатихом Башагой.

Номер на карте: 12
«166-й батальон ПНС»

Сформировался из соответствующего номерного батальона регулярной армии Ливийской Джамахирии. Служащая ПНС часть обвиняется в совершении теракта в городе Себха в мае 2019 года совместно с боевиками ИГИЛ (организация запрещена в РФ).
Разные банды под похожими флагами
Помимо вышеупомянутых структур, в Триполи и окрестностях присутствуют банды, не состоящие ни в одной коалиции и ситуативно присоединяющиеся к вышеупомянутым крупным группировкам. Численность банд варьируется от десятков до сотен, а иногда и тысяч штыков. В составе присутствуют как взрослые, так и дети, как иностранцы, так и боевики ливийского происхождения. Идеологии и методы заработка денег столь же различны. И при этом исламисты могут торговать наркотиками, а зарабатывающие на проституции — союзничать с «защитниками шариата».

Ниже представлен список крупных и малых формирований, контролирующих территории в Триполи.
«Фурсан Джанзур»

Участвуют в боях на западе Триполи, контролируют поток нелегальной миграции, центры содержания мигрантов. Состоит преимущественно из сторонников «братьев-мусульман».

Номер на карте: 3
Бригада «Эз-Завия»

Причастна к контрабанде нефти и организации нелегальной миграции в Европу. Состоит преимущественно из выходцев из одноименного города к западу от Триполи.

Номер на карте: 6
Боевая группа Мисураты

Крупное бандформирование. Занимается рэкетом коммерческих компаний. Имела отношение к взрыву офиса избирательной комиссии Триполи. В основном сформирована из представителей «Братьев мусульман» и защищает интересы председателя Центрального банка Ливии и банкиров, занимающихся обналичиванием денег ЦБ Ливии.

Номер на карте: 7
«Аль-Фар»

Занимается контрабандой нефти в Тунис. Масштабы контрабанды, да и самой группировки невелики, однако помимо нефти с помощью группировки «Аль-Фар» из Ливии в Тунис и обратно попадают члены террористических организаций.

Номер на карте: 8
«Злитен»

В состав входят боевики ИГИЛ. Сформированы из числа выходцев города Злитен. Группировка действует в интересах Мисураты и подчиняется одной из ветвей ливийских «Братьев-мусульман».

Номер на карте: 9
«Аль-Кадима»

Группировка численностью до 300 чел., занимающаяся патрулированием исторической части Триполи. Бойцы группировки живут за счет рэкета, грабежей, вымогательств.

Номер на карте: 10
«Аль-Биджа» — «Береговая охрана ПНС»

Занимается работорговлей, похищениями людей. Группа экспертов Организации Объединенных Наций утверждает, что сотрудники береговой охраны непосредственно причастны к обстрелам и затоплению плавсредств с мигрантами. Вместе с тем руководство «Береговой охраны» взаимодействует со спецслужбами Италии, которые обеспечивают защиту при проведении незаконных операций, связанных с торговлей людьми и незаконным ввозом мигрантов. Несколько свидетелей в ходе уголовных расследований заявили, что они были подобраны на море вооруженными лицами, находившимися на борту катера береговой охраны под названием «Таллиль» и доставлены в центр содержания под стражей «Эн-Наср», где, согласно сообщениям, содержались в бесчеловечных условиях и подвергались избиениям.

Номер на карте: 11
«Ад-Даман»

Одна из крупнейших группировок, базирующихся в регионе Таджура, во главе с семьей Дюредер. Занимается перевозкой нелегалов, эксплуатацией мигрантов и работорговлей.

Номер на карте: 13
«Таджура»

Бывший 33-й пехотный батальон занимается рэкетом, вымогательством, похищениями. Связано с «Аль-Каидой».

Номер на карте: 14
Бригада «Баб Таджура»

Сфера деятельности — продажа наркотиков, вымогательство, похищения. Часть дохода группировки уходит на нужды ячеек «Аль-Каиды» в Ливии и Магрибе.

Номер на карте: 15
«Ар-Рахба»

Выступает одной из боевых групп «Братьев-мусульман». Добывает ресурсы путем рэкета и грабежами. Нередки случаи убийств мирных жителей.

Номер на карте: 16
Боевая группа Сабраты

Бойцы из группировки Сабраты — радикальные исламисты. Оседлали финансовые потоки, связанные с нелегальной миграцией и торговлей оружием. Находятся под командованием террориста Ахмада Омара Абдель Хамида аль-Даббаши, ответственного за захват нефтяных предприятий города Меллита, главный канал экспорта ливийского газа для итальянской компании «Эни». Командир находится в международном розыске, что, однако, не мешает ему взаимодействовать и с «МВД», и с «Минобороны» ПНС.

Номер на карте: 17
Бригада Саида Куджиля

Сформировна еще в 2012 году и охраняет в Триполи объекты, представляющие экономический интерес, — незаконные центры содержания нелегальных мигрантов, которые затем отправляются в Европу через порты с помощью контрабандистов. В Джанзуре (пригород Триполи на западе столицы) контролируют прибрежное шоссе, занимаясь вымогательствами на блокпостах.

Номер на карте: 18
«Палата революционеров»

Командир «Палаты революционеров» Шаабан Хадия — исламист-салафит, связанный с Абд аль-Рауфом Карой и группировкой «Ар-Рада». Его группировка состоит из игиловцев, которые бежали с востока Ливии. Причастны к похищениям сотрудников миссии ООН и египетских дипломатов.

Номер на карте: 19
«Аль-Хальбус»

Сформирована в 2011 году во время свержения Каддафи. Командир — Башир Абдель Латиф. Группировка ответственна за военные преступления, грабежи, убийство мирных жителей в Таверге и Варшафане, участвовали в нападении на Нефтяной полумесяц, в результате которого страна была лишена большей части нефтяного экспорта. Занимается незаконной деятельностью по изыманию денежных средств владельцев магазинов в зоне своего влияния, собирая, по некоторым оценкам, ежемесячно 12 млн ливийских динаров. Контролирует юго-восток Триполи.

Номер на карте: 23
«Революционеры Триполи»

Главарь «революционеров» Джалал аль-Варшафани — одиозный военный лидер, известный особой жестокостью, пытками военнопленных и преступлениями против гражданского населения, собрал несколько сотен себе подобных. Фактически эта группировка состоит из палачей.

Номер на карте: 31
«Совет Шуры Революционеров Бенгази»

После разгрома «Совета Шуры» в Бенгази силами ЛНА большое количество боевиков приехало в Триполи, нашло пристанище в рядах многочисленных исламистских группировок под эгидой МВД и министерства обороны ПНС. Многие боевики находятся в международном розыске за военные преступления, некоторые содержались в тюрьмах в Триполи, а затем были выпущены в обмен на участие в боевых действиях против ЛНА. Как единое целое группировка находится на полулегальном состоянии. Однако ее члены, примкнувшие к другим бандам, сохраняют связь между собой, даже если их нынешние группы нейтральны или враждуют. Поддерживают связи как с ИГ, так и с «Аль-Каидой».

Номер на карте: 32
«Шархана»

Занимается грабежами, убийствами мирных жителей. Командир группировки Мухаммад Баю связан с ИГИЛ.

Номер на карте: 24
Бригада Мисураты

Еще одно формирование из числа выходцев Мисураты. Связана с «Аль-Каидой», сформирована из радикальных исламистов. Представляет вооруженные силы города Мисурата в Триполи, что не мешает ей конфликтовать с другими мисуратскими бандами. Не стесняется использовать тяжелое оружие против гражданских лиц.

Номер на карте: 25
Группировка Мухаммада Хасана

Лидер группировки — исламист Мухаммад Хасан, связан с «Братьями-мусульманами». Банда причастна к похищениям людей.

Номер на карте: 26
«Революционеры Хомса»

Связаны с «Братьями-мусульманами», работают и на них, и на шейхов Мисураты.

Номер на карте: 27
«Ан-Наср»

Главарь Мухаммад Кашлаф создал банду с целью обогащения, чем и занимается, получая прибыль от нелегальной миграции и рэкета.

Номер на карте: 29
«Ахрар Злитен»

В состав входят бывшие и действующие боевики ИГИЛ. Занимается нападением на мирных жителей, рэкетом, похищениями. Действует в интересах «Братьев-мусульман», Мисураты, ПНС и тех, кто хорошо заплатит.

Номер на карте: 30
Единственная надежда Триполи и Ливии — искоренение джихадистов из МВД и исламистов из МО
Современное состояние Триполи иначе как ужасным не назовешь. Город оккупирован бандами, тиранящими местное население и воюющими между собой. Конфликты группировок несколько стихли только на фоне контртеррористической операции ЛНА. Вне зависимости от связей с террористами и иностранными спонсорами, главари банд прекрасно понимают, что без попыток объединения их ждет тюрьма и суд.

Операция «Аль Карама» — единственное, что может принести мир в Триполи, да и во всю Ливию.
Читайте далее