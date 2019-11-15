ФАН выяснило, кто на самом деле контролирует Триполи и северо-запад Ливии

«Батальон революционеров Триполи»
Бандой командует Хайтэм ат-Таджури
. В докладе СБ ООН от 2016 года
он обвиняется в вымогательствах и похищении людей. Контролирует наркоторговлю и оборот алкоголя. Численность отряда, по разным оценкам, достигает от 1700 до 2000 человек
, среди которых есть несовершеннолетние. Бойцы группировки придерживаются радикальных исламистских взглядов. Группа участвовала в неоднократных столкновениях за территорию Триполи с другими боевиками, в том числе амазигскими, связанными с боевиками Мисураты.Номер на карте: 31