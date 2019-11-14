Навальный пошел на сделку с КПРФ, чтобы использовать ее электорат

Москва, 14 ноября. Бывшие покровители Алексея Навального перестали воспринимать всерьез его деятельность, и одиозный активист начал проявлять интерес к коммунистам и «яблочникам», а также скандальным личностям вроде Максима Резника. И если коллаборация блогера с представителями «либеральных кругов» удивления не вызывает, то «дружба» Навального с КПРФ — куда более любопытная вещь. Бывший юрист так называемого «Фонда борьбы с коррупцией» Виталий Серуканов объяснил, какие интересы могут связывать блогера и компартию.

Во время летней предвыборной кампании Алексей Навальный и его соратники провалили все попытки привлечь к себе избирателей. Более того, выяснилось, что «Фонд борьбы с коррупцией» выступал заодно с рядом зарубежных «доброжелателей» России, уличенных во вмешательстве во внутренние дела РФ.

При этом все попытки навальнистов продвинуть своих протеже в Мосгордуму не увенчались успехом. После этого блогер запустил проект «Умное голосование», где в качестве рекомендуемых кандидатов от многих округов были предложены члены КПРФ. Когда 13 коммунистов были избраны муниципальными депутатами, Навальный заявил, что это стало его заслугой.

Чтобы начать тесное сотрудничество с КПРФ, скандальный блогер обратился к одному из знаковых персонажей данной партии Валерию Рашкину, передает издание Nation News. Тот поблагодарил Навального за «Умное голосование», а в офисе ФБК во время обысков обнаружили несколько незаполненных бланков для наблюдателей с подписью коммуниста, сообщал telegram-канал «Кремлевская прачка». Как заявляет источник, после возвращения из США Алексей Навальный встретился с Рашкиным, чтобы передать некие инструкции от западных кураторов.

Общественный деятель и блогер Эрнест Макаренко считает, что координация КПРФ с ФБК обнажает истинную суть компартии.

«Это традиционная позиция для коммунистов — кто им платит, с тем они и будут», — заявил он в беседе журналистом Nation News.

По его мнению, потерпевший по всем фронтам неудачи Навальный хватается за последнюю возможность быть востребованным хотя бы у части граждан, а потому и идет на сотрудничество с коммунистами.

«Ему нужно иметь влияние хоть на какую-то часть граждан. И он идет в блок с теми, у кого есть постоянный электорат», — резюмировал эксперт.

Экс-сотрудник ФБК Виталий Серуканов, в свою очередь, считает, что Алексею Навальному от сотрудничества с коммунистами нужны лишь финансовые преференции. Нынешняя ситуация показывает, что у блогера нет ни собственной идеологической платформы, ни программы. А потому он готов дружить со всеми, кто может предложить ему помощь.

«Он готов дружить со всеми, кто хоть как-то протянет ему мизинец дружбы или посулит финансовые преференции. Навальный всеяден. Надо будет — он будет дружить с националистами, завтра — с коммунистами, а через пару дней с либералами», — считает Серуканов.

Он добавил, что Навальный, по сути, банально использует КПРФ в своих целях. По мнению экс-сотрудника ФБК, коммунисты нужны блогеру лишь временно, а как только он найдет другую площадку для реализации своих интересов, то «кинет» нынешних соратников.