Асад рассказал, когда наступит мир в Сирии

Дамаск, 14 ноября. Война в Сирии не может быть закончена только лишь посредством деятельности Конституционного комитета, заявил президент САР Башар Асад.

«Война в Сирии возникла не из-за разногласий по конституционным вопросам», — цитирует агентство SANA сирийского президента.

Асад напомнил, что вооруженный конфликт в стране разгорелся из-за усиления влияния террористических группировок, а значит завершится только с уничтожением террора.

Напомним, решение о создании Конституционного комитета было принято в январе 2018 года, когда в Сочи прошел конгресс сирийского национального диалога с участием бывшего спецпредставителя ООН Стаффана де Мистуры. Комитет должен был заработать уже в январе 2019 года — однако запуск совещательного органа из 150 человек сильно затянулся.

Работа комитета началась 30 октября в Женеве. В него вошли по 50 экспертов от правительства, оппозиции и гражданского общества, передавала «Газета.ру». Позднее стало известно, что делегация правительства Сирии на заседании малой группы Конституционного комитета представила документ, в котором заявляется о необходимости борьбы с терроризмом. Однако делегация оппозиции отказалась поддержать данный документ.

В четверг официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова отметила, что ситуация в Сирии в целом стабилизировалась. При этом в МИД РФ в очередной раз призвали поддержать политический процесс в Сирии.