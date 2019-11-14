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ЦСКА готов подписать Шомуродова зимой

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ЦСКА готов подписать Шомуродова зимойМосква, 14 ноября. Футбольный клуб ЦСКА сохраняет интерес к нападающему «Ростова» Элдору Шомуродову. Об этом сообщает источник Федерального агентства новостей.

По данным источника ФАН, «армейцы» готовы предложить за 24-летнего форварда более пяти миллионов евро. Руководство ЦСКА готово приступить к переговорам, если «Ростов» изъявит желание расстаться с узбекским нападающим в период зимнего трансферного окна. Отмечается, что самому футболисту столичный клуб готов предложить контракт на 4,5 года с зарплатой в размере 1,2 миллиона евро в год.

Шомуродов играет в составе «Ростова» с лета 2017 года. Его трансфер из «Бунедкора» обошелся российскому клубу в 300 тысяч евро. В текущем сезоне футболист принял участие в 18 матчах, забив 10 голов и выполнив четыре результативные передачи. В активе игрока также 16 мячей в 40 матчах за сборную Узбекистана.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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