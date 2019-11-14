Сирия, 14 ноября. В Хасаке курдские боевики ловят сбежавших из лагерей жен ИГИЛ1. В Латакии джихадисты обстреливают позиции правительственных сил. САА построит 6 пунктов в Хасаке у сирийско-турецкой границы. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВВС Сирии: нанесли точечные удары по опорным пунктам радикалов «Тахрир аш-Шам» и «Исламской партии Туркестана»¹ на северо-востоке Латакии.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: размещают свои силы на севере Хасаки, в Латакии, по неподтвержденным данным, понесли потерли, прочесали старую часть города Алеппо после взрыва боеприпаса, оставленного боевиками.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: заявила, что в Латакии её боевикам удалось убить несколько сирийских военнослужащих в ходе столкновения.

Курдские вооруженные группировки: обменивается ударами с протурецкими группировками на севере провинции Хасака, задержали несколько жен ИГИЛ, которые бежали из лагеря «Аль-Хол».

ВС Турции и союзные силы: на севере Хасаки в районе Тель-Тамра обмениваются ударами с SDF.

Провинция Латакия

Как передает Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) ВВС Сирии совершили боевой вылет в район города Кабана, расположенного на высотах Курдских гор, и сбросили бомбы на укрепления боевиков «Тахрир аш-Шам» и их союзников из «Исламской партии Туркестана»¹. Медиаресурсы боевиков оппозиции распостраняют заявления о том, что предпринятую сирийской армией попытку наступления им удалось отразить и в ходе перестрелки погибло несколько военнослужащих. Официальные источники пока что не подтверждают потерь среди личного состава сирийской армии.

Провинция Алеппо

Подразделения военной полиции ВС РФ разместили свои силы в районе аэропорта Сиррин к югу от города Кобани (Айн-аль-Араб) после завершения вывода американских войск с базы, как передает портал Masar Press Net.

В восточных кварталах города Алеппо прогремел взрыв. Как стало известно медиаресурсы Rosana Radio, в восточных кварталах детонировала бомба, оставленная джихадистами при отступлении из Алеппо в 2016 году. Взрыв произошел во время работы съемочной группы в квартале, которая снимала материал для эпизода телесериала. Пострадал актер Эхаб Шаабан, других подробностей происшествия не сообщаются. После подрыва сирийские военнослужащие провели рейд в жилых кварталах старого города, чтобы выяснить, не осталось ли поблизости еще мин-ловушек джихадистов.

В поселке Кафарган к северо-востоку от города Азаз взорвался автомобиль протурецкого ополчения. Как сообщает Twitter-канал Rojava Network, в установке самодельной бомбы, которая послужила причиной взрыва машины, подозреваются курдские боевики.

Провинция Идлиб

Самолеты ВКС РФ нанесли удар в районе поселка Аринба и у поселка Сафухан на юге Идлиба по расположениям джихадистов альянса «Тахрир аш-Шам», как сообщает местный источник в сети Twitter (@ufuk_sy). Второй вылет российских самолетов был предпринят в район предместий города Шейх-Мустафа, где также на опорные пункт радикалов и места скопления джихадистов сбросили бомбы. Информации о потерях радикалов в живой силе или боевой технике пока что уточняется.

Военнослужащие также отразили нападение боевиков в районе Тель-Хазна к северу от гуманитарного «коридора» Абу-Дали, как передает военный аналитический Twitter-канал (@markito0171). В ответ САА открыли огонь по укрытиям радикалов в районе поселка Бдама и к западу от города Джиср-аш-Шугур.

Провинция Хасака

Турецкая армия продолжает обстреливать линии обороны протурецкого ополчения в районе поселков Даудия, Ариша и в сельскохозяйственных угодьях поселка Гербо на севере поселка Тель-Тамра, как передает источник в сети Twitter (@tvronahi).

Сирийская арабская армия продвигается к границе с Турцией к районам поселка Аль-Джавадия и Аль-Маликия, о чем сообщает новостное агентство Sy Intelligence. Как сообщает агентство SANA, армия разместит на севере провинции шесть новых пунктов в поселках Марият, Аль-Бустан, Суидат-Гарби, Шасиат, Хава-Айхава и Айн-Дуар, примерно в 60 километрах вдоль границы с Турцией.

Twitter-канал Rojava Network сообщил, что так называемые силы внутренней безопасности SDF сумели задержать в районе поселка Аль-Нашва несколько беженок, которые сбежали из лагеря для беженцев «Аль-Хол». Как сообщает источник, беженки были из числа родственников и членов семьи боевиков ИГИЛ, им удалось сбежать из лагеря, когда курды ослабили охраны своих тюрем и лагерей в прошлом месяце, в связи с тем, что значительных силы альянса пришлось бросить для обороны позиций в зоны проведения операции турецкой армии «Источник мира».

1 Организация запрещена на территории РФ.