«Слуга народа» хочет исключить из фракции депутата Скороход за работу на «чьи-то интересы»

Киев, 14 ноября. Глава президентской партии «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия заявил о намерении исключить депутата Анну Скороход из фракции.

Напомним, ранее Скороход рассказала, что партия «по надуманным причинам» не принимает ее поправки, которые предполагают, что до конца года можно будет завершить все процедуры по созданию независимого оператора ГТС. Такое развитие сценария возможно, если его выделят из структуры НАК «Нафтогаз Украины». Также, по словам депутата, на нее оказывается политическое давление со стороны руководства. Скороход сообщила и об аресте мужа.

Арахамия подчеркнул, что партия «Слуга народа» не имеет совершенно никакого отношения к ситуации, о которой поведала Скороход. По его словам, она не раз «обращалась к депутатам и предлагала им денежную помощь».

«Мы только на следующем заседании фракции хотели поднимать вопрос об исключении ее из фракции. Потому что она не работает на фракцию, она не работает на «Слугу народа», она работает на какие-то чьи-то собственные интересы», — заявил глава партии.

Он назвал свою коллегу «агентом кого-то». Скороход, как подчеркнул Арахамия, подавала «слово в слово» совпадающие с правками «отдельных олигархических групп» правки к законопроектам.