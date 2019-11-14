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Премьер-министр ЦАР призвал восстановить контроль правительства над всей территорией страны

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Премьер-министр ЦАР потребовал увеличить численность сил обороны и безопасностиБанги, 14 ноября. Премьер-министр ЦАР Фирмин Нгребада заявил о необходимости восстановления государственности на всей территории республики. Об этом премьер-министр заявил в ходе выступления в парламенте ЦАР.

Нгребада заявил о необходимости восстановить полномочия органов государственной власти по всей территории страны. По его словам, в настоящее время правительство ЦАР предпринимает активные шаги в этом направлении. Премьер подчеркнул, что необходимо увеличить численность сил правопорядка в городах Бамбути, Бамбари и Нгаундай.

Кроме того, Нгребада приветствовал отставку лидера вооруженной группы 3R (The Return, Reclamation, Rehabilitation) Сидики Аббаса, который согласился разоружить свои формирования и присоединиться к мирному соглашению.

Стоит отметить, что на протяжении многих лет в ЦАР продолжалась гражданская война. По данным международных правозащитных организаций, к началу 2018 года более 70% территории ЦАР находилось под контролем различных группировок. Благодаря поддержке России и властей Судана в августе 2018 года в Хартуме состоялась встреча лидеров противоборствующих сторон. По итогам встречи было достигнуто соглашение о создании Центральноафриканского объединения, которое стало платформой для консультаций по урегулированию кризиса в ЦАР. Кроме того, участники встречи подписали декларацию, которая предполагает совместную работу по примирению при содействии России, Евросоюза и международных организаций. 5 февраля 2019 года власти Центральноафриканской Республики подписали мирное соглашение с 14 вооруженными группировками, действующими на территории страны.

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Источник: aBangui
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