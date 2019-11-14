В Госдуме хотят вести уголовную ответственность за продажу пиротехники детям

Осенью в соцсети попало жестокое убийство собак в городе Стерлитамаке. Малолетние живодеры сами засняли и выложили видео, на котором засовывают в щенят петарды. Как стало известно Федеральному агентству новостей, после этого депутат Госдумы Иван Сухарев отправил запрос в Генпрокуратуру с просьбой расследовать инцидент и рассмотреть возможности перевести ответственность за нарушение правил реализации и эксплуатации пиротехники в область уголовного права. В нижней палате парламента готовят несколько инициатив — ужесточение наказания за продажу пиротехники детям до 16 лет и за фальсификацию сертификации пиротехники. Подробнее об этом Федеральному агентству новостей рассказал сам автор проекта.

«Продажа пиротехники в России нормально не регулируется, — уверен Сухарев. — Ответственности за ее продажу и использование толком нет, и в итоге мы продаем пиротехнику, мощность которой никак не контролируется. Маленькая петарда может легко оторвать пальцы ребенку. Перед Новым годом у нас по стране уже ходит такой черный юмор: «Дедушка Мороз, в прошлый раз я просил тебя прислать мне хорошие петарды и салюты, а сейчас прошу новые пальчики и глазик». Это не игрушки, но этим вопросом никто не занимается. Сейчас мы направляем запросы в МВД и Минздрав, чтобы получить статистику по количеству травм от пиротехники, и на ее основе предложим изменить постановления правительства».

Напомним, распространение и использование пиротехнических изделий в России контролируется постановлением правительства от 22 декабря 2009 года. Оно запрещает продажу пиротехники детям до 16 лет, если производителем не указано другое. Парламентарий предлагает ужесточить этот пункт.

Печальные последствия обращения с пиротехникой пока не отражены в официальной статистике, но есть в СМИ. В 2016 году в Новоуральске 11-летний мальчик зажег дома петарду «Корсар-6» и не успел выбросить ее в окно — заряд взорвался у парня в руке, ему оторвало пальцы. Хирургам пришлось буквально заново собирать кисть.

В 2018 году в Северной Осетии на Новый год случилось сразу два ЧП с петардами и фейерверками, в которых пострадали дети. 15-летний подросток запускал петарды возле своего дома в станице Змейской, но вместо веселья получил перелом правой кисти и повреждения пальцев. В эту же ночь в больницу попала 10-летняя девочка из Эльхотово. Она запускала хлопушки и фейерверки: взрывами ребенку оторвало фаланги пальцев.

В 2019 году на новогодних праздниках Азамат К. из Северной Осетии нашел во дворе петарду и поджег ее. Осколки во время взрыва попали мальчику в глаз, который после пришлось удалить.

О некачественной пиротехнике рассказала фанатам и экс-солистка «Виа Гры» Татьяна Котова. По ее словам, на Новый год она до волдырей обожгла пальцы простыми бенгальскими огнями. Девушке понадобилась помощь врачей.

По информации депутатов Госдумы, примерно половина пиротехники, которая продается в России, — пиратская. В ряде регионов — на Дальнем Востоке и в Сибири — это практически 70%. По некоторым сведениям, 99% контрафактной пиротехники поступает из Китая. Эту информацию в разговоре с ФАН подтвердил и Александр Головашкин, полковник, Герой России, член высшего совета движения «Сильная Россия».

«Большая часть пиротехники изготавливается в Китае, контроль за ввозом и качеством продукции очень низкий, — констатировал он. — Дети и взрослые очень часто попадают в травмпункты из-за того, что пиротехника срабатывает в руках раньше времени. Кроме того, подростки очень активно интересуются тем, во что еще можно превратить петарду, а информации об этом в Интернете очень много».

Сухарев в беседе с ФАН заявил, что на основе статистики готов выступить с идеей повысить возраст покупателей пиротехники через изменения в постановлении правительства. Парламентарий также предложит в обязательном порядке снабжать пиротехнику предупреждениями о возможном вреде. Отдельной инициативой будет вынесено ужесточение за незаконную продажу пиротехники несовершеннолетним и фальсифицирование сертификатов — вплоть до уголовной ответственности.