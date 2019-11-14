Владелец «Рольфа» изучает возможности продажи бизнеса

Москва, 14 ноября. Кипрская компания Delance Limited, которой принадлежат 100% акций российского автодилера «Рольф», изучит возможность продажи бизнеса. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

«Delance Limited, акционер крупнейшего российского автодилера «Рольф», объявляет о начале процесса по изучению возможностей продажи 100% бизнеса группы «Рольф», — говорится в сообщении.

Отмечается, что финансовым консультантом в проекте выступает CrestPrecise, юридическим советником — компания Bryan Cave Leighton Paisner.

Ранее сообщалось, что основателя компании «Рольф» обвиняют в выводе за границу четырех миллиардов рублей. Предполагается, что основатель автодилерской компании организовал преступную схему в 2014 году. В связи с незаконным выводом денег за границу в июне в офисах «Рольфа» в Москве и Петербурге прошли обыски.