Путин указал на важность культурно-гуманитарного сотрудничества в БРИКС

Бразилиа, 14 ноября. Президент России Владимир Путин заявил, что культурно-гуманитарная сфера является важным направлением сотрудничества БРИКС.

На пленарном заседании «пятерки» глава российского государства указал на то, что «в качестве важного направления сотрудничества БРИКС рассматриваем и культурно-гуманитарную сферу».

«В следующем году планируем провести в России целый ряд фестивалей культуры, гастролей театральных коллективов, взрослые и детские творческие конкурсы, спортивные соревнования», — подчеркнул Путин.

Он также заметил, что работа по Сетевому университету БРИКС продолжается. Кроме того, как указал Путин, идет работа по расширению контактов между академическими и научными центрами, исследовательскими и высшими учебными заведениями пяти стран.