Малышева назвала четыре бессмысленных медицинских анализа

Москва, 14 ноября. Ведущая программы «Жить здорово» Елена Малышева назвала четыре медицинских анализа, которые являются пустой тратой денег.

В эфире Первого канала Малышева и ее коллега Андрей Продеус предупредили россиян, что существуют бессмысленные медицинские анализы. Медики отметили, что отказавшись от них, человек ничего не потеряет и сэкономит четыре тысячи рублей в кошельке.

Самым бесполезным анализом ведущая назвала тест на антитела к хеликобактер пилори. Малышева уточнила, что эта бактерия вызывает в организме рак желудка, язву и гастрит. По ее словам, результаты этого исследования не покажут наличие активной инфекции. Человек может только узнать, что бактерия когда-то жила в организме. В качестве альтернативы медик предложила обследование на дыхательный уреазный тест.

Не советует Малышева и сдавать тест на дисбактериоз, так как такого диагноза на самом не существует. Ведущая предупредила, что если врач направляет сдать этот анализ, то это говорит о его непрофессионализме или о мошенничестве.

Третьим совершенно ненужным анализом она считает исследование на вирус Эпштейна — Барр. Она пояснила, что он есть практически у всех жителей Земли. Малышева успокоила зрителей, что он не несет угрозы. Аналогична ситуация с анализом на цитомегаловирус.

По подсчетам ведущей передачи «Жить здорово», после отказа от всех этих анализов можно сэкономить около четырех тысяч рублей.

Ранее Малышева в беседе с Федеральным агентством новостей рассказала, что такое здоровый образ жизни.