Потерявший спонсоров Навальный начал продавать себя и Соболь нечистоплотным политикам

Политолог Руслан Осташко заявил, что блогер Алексей Навальный пытается заигрывать с КПРФ из-за потери популярности у электората.

Ранее Федеральное агентство новостей со ссылкой на собственный источник сообщало, что КПРФ планирует «купить» скандально известную соратницу Навального, юриста ФБК Любовь Соболь за 50 миллионов рублей подъемных и зарплату. Взамен профессиональные борцы с режимом должны будут к 2021 году подтянуть к псевдокоммунистам протестную молодежь.

Выход на коммунистов

О регулярных встречах Навального и Соболь с членом ЦК КПРФ, руководителем столичного горкома партии Валерием Рашкиным сообщалось не раз. Одна из них состоялась 17 октября в московской гостинице «Националь». На самой встрече активно обсуждалась покупка Соболь за 50 миллионов рублей. Из-за этого в штабе юриста ФБК и несостоявшейся кандидатки на выборах в Мосгордуму случилась настоящая неразбериха, так как ее сторонники не хотят сотрудничать с КПРФ, которую считают продажной партией. Тем не менее, пока Соболь окончательно не вышла из моды у секты имени Навального, глава фонда пытается ее продать.

Комментируя ситуацию, политический аналитик и главный редактор интернет-издания Politrussia Руслан Осташко в интервью корреспонденту ФАН сообщил, что скандальный блогер пытается заигрывать с коммунистами уже достаточно давно.

«Если я не ошибаюсь, еще четыре года назад он (Навальный — Прим. ФАН) приезжал в Кострому, куда также прибыл представитель американского посольства и они проводили встречу с сыном лидера местных коммунистов. Уже тогда они пытались договариваться и таким образом предлагали коммунистам свои услуги по усилению позиций КПРФ. На текущий момент их связи довольно плотные, хотя нельзя сказать, что Навальный работает на всю партию сразу, ведь она разделена на подразделения, на крылья», — поясняет эксперт.

То есть выходя на того же Рашкина, глава ФБК заигрывает с довольно радикальными подразделениями коммунистов и пытается усиливать их позиции. И если следить за рейтингами партии, то становится понятно, что работа все же идет и такое взаимодействие приносит свои плоды. Но тут важно другое — если раньше Алексей Навальный не работал напрямую с российскими чиновниками, так как это, видимо, было ниже его достоинства, то теперь, когда времена изменились и частные лица не платят ему за псевдорасследования, теряющему популярность блогеру пришлось снять свою корону.

Так что последняя сделка Навального с коммунистами по продаже Соболь — закономерный итог той работы, которую он вел довольно продолжительное время. Кстати, свои услуги по продвижению различных кандидатов Навальный мог предлагать и другим политическим силам.

«Может оказаться, что Навальный очень выгоден и другим партиям, которые устраивают сливы компромата на своих же соратников, но с разных звеньев. Это довольно частая практика в странах, которые используют византийский подход формирования политикума, где на первый план выходят подковерные игры, а не открытая политическая борьба. И в данном случае Навальный как резиновое изделие, которое используют по нескольку раз разные лица, а ему от этого только капает соответствующая прибыль», — продолжает Руслан Осташко.

Но никого не смущает, что «резиновое изделие» стало грязным, и использовать его не очень гигиенично, ведь главное результат. Да и глава ФБК сам понимает, что в большую политику ему путь заказан, из-за его низких электоральных рейтингов.

Коммунистам интересна Соболь

Несмотря на то, что Навальный очень надеется на удачное завершение сделки по продаже Соболь коммунистам, он опасается своей фаворитки, так как после летней протестной активности она пользуется большей популярностью, чем сам видеоблогер. При этом и в КПРФ не хотят мараться об Алексея Навального, предпочитая вести переговоры с Соболь напрямую.

«В КПРФ понимают, что открытое взаимодействие с Навальным очень чревато для имиджа партии. Поэтому тут двойная игра — с одной стороны они (коммунисты — Прим. ФАН) напрямую с ним работают, но готовы в случае если с Навальным что-нибудь случиться (его переклинит или в тюрьму посадят), что весь его актив, который им интересен, перейдет работать в КПРФ. Это учитывается, но это такая среднесрочная перспектива. И слияние всей этой либеральной тусовки под эгидой Соболь или другого лидера, оно вполне себе возможно. Дело в том, что Соболь пока еще не настолько, для обычного либерала и обывателя, зашкварилась как Навальный, но все прекрасно понимают, что она может быть еще хуже по целому ряду причин», — говорит политический аналитик.

Тем не менее, коммунисты, как люди глубоко прагматичные и имеющие достаточно большой финансовый ресурс, будут делать все чтобы перетащить протестный актив ФБК на свою сторону. И это видно по тому, как КПРФ за последнее время усилила работу с молодежью. Партийные лидеры понимают, что идеи коммунизма молодежи не особо близки, так как молодежь сейчас воспитывается с негативом к советскому времени, но вот идеи либеральной, условно левой молодежи, выступающей за «попсовый социализм», вполне могут быть.

«Попсовый социализм очень близок к условному либерализму, когда все для человека. И подменяя эти понятия для молодежи, они таким образом переманивают к себе электорат. Поэтому Соболь и продается по полной программе и, если Навального нужно будет отцепить от этой связки, они смогут это сделать», — заключил Осташко.

Напомним, 9 октября Минюст России включил «Фонд борьбы с коррупцией» в список иностранных агентов. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации: речь шла об американском Star-Doors.Com LLC и испанском ROBERTO FABIO MONDA CARDENAS.