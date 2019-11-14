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Не имеющий аналогов в мире ЗРПК «Панцирь-С» показал свои возможности в Крыму

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Не имеющий аналогов в мире ЗРПК «Панцирь-С» показал свои возможности в Крыму

Корреспондент Федерального агентства новостей посетил учения в Крыму по противовоздушной обороне (ПВО). Военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по свертыванию позиций и передислокации в запасной район под прикрытием зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-С».

В ходе выполнения учебного марша на колонну было совершено «нападение» условных диверсантов с применением холостых боеприпасов. Подразделение охраны и обороны выполнило спешивание на ходу и уничтожило «противника».

После завершения марша военнослужащие дивизиона С-400 «Триумф» отработали комплекс мероприятий по обнаружению, взятию на контроль и сопровождению контрольных целей с их последующим уничтожением путём выполнения электронных пусков.

По словам командующего учениями майора Вячеслава Трунова, ЗРПК «Панцирь-С» особенно актуален в условиях активного внедрения беспилотных летательных аппаратов. Их второе, неофициальное название — дроны. Они малоразмерны, их крайне сложно заметить, но при они этом несут в себе смертельную опасность.

«Однако для «Панцирь-С» это не проблема, — сказал командующий учениями. — Он автономен, может работать как автоматически, так и вручную. Также система имеет тепловизор, с помощью которого может обнаруживать самые разные виды летательных аппаратов».

Комплекс является средством малой дальности — враг обнаруживается на расстоянии всего 80 километров, а поражается — на расстоянии 20. Такой малый радиус тем не менее позволяет обнаруживать даже самые мелкие объекты и эффективно их уничтожать. Аналогов, схожих по характеристикам с ЗРПК «Панцирь-С», в мире нет, заверил Трунов.

Не имеющий аналогов в мире ЗРПК «Панцирь-С» показал свои возможности в Крыму

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