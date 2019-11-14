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Адвокат рассказал о сильной депрессии у жены Цеповяза

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Адвокат рассказал о сильной депрессии у жены Цеповяза

Москва, 14 ноября. Наталья Стришняя, супруга одного из лидеров кущевской банды Вячеслава Цеповяза, в последнее время находилась в сильной депрессии, заявил адвокат женщины Мурад Мусаев.

Стришнюю и ее брата подозревают в вымогательстве 70 миллионов рублей. Они были задержаны в июне этого года и помещены под стражу, однако в октябре суд изменил меру пресечения супруге Цеповяза на домашний арест.

6 ноября фигурантка дела должна была явиться в суд. Незадолго до этой даты она впала в кому и оставила записку, в которой заявила о невиновности и давлении. Когда Стришняя пришла в себя, врачи направили ее в психиатрическую больницу.

Мусаев заверил, что направление в психбольницу не говорит о признании его подзащитной невменяемой по судебным направлениям. Адвокат добавил, что эмоциональное состояние женщины оставляет желать лучшего.

«Она в глубокой депрессии находится как минимум», — подчеркнул он.

«Она проходила лечение в реанимации Кущевской районной больницы, и там по своим каким-то медицинским причинам врачи сочли необходимым направить ее долечиваться в другую больницу, — приводит его слова телеканал «360». — Та имеет психиатрический профиль, насколько я понимаю».

Ранее Мусаев рассказал, что посещал свою подзащитную в больнице, когда она находилась в реанимации.

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Источник: Телеканал 360
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