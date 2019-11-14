Москва, 14 ноября. Совместная следственная группа, занимающаяся расследованием крушения рейса МН17 на Украине, пытается подогнать материалы дела под заранее готовое решение. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дипломат напомнила, что совместная следственная группа (ССГ) неоднократно публиковала материалы, которые впоследствии оказывались фальшивкой. Она также добавила, что Россия всегда была открыта к установлению истины по делу MH17.

«Вердикт, приговор был уже вынесен сразу, а все остальное — подгонка материалов, которые бы с точки зрения той группы свидетельствовали в пользу выбранной тактики обвинения», — пояснила Захарова.

Напомним, авиалайнер Boeing, выполнявший рейс МН17 Амстердам — Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля 2014 года в Донбассе. В результате катастрофы погибли 298 человек. Расследованием инцидента занималась международная Специальная следственная группа, которая практически сразу безосновательно обвинила в трагедии Россию.

Российская сторона неоднократно отмечала, что крушение пассажирского авиалайнера используется в качестве инструмента нечистоплотной политической игры. При этом глава правительства Малайзии Махатхир Мохамад заявлял, что малайзийские власти сомневаются в выводах Специальной следственной группы.