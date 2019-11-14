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«Милан» готовит предложение «Локомотиву» по Миранчуку

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«Милан» готовит предложение «Локомотиву» по Миранчуку

Москва, 14 ноября. Футбольный клуб «Милан» заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам источника ФАН, 24-летний футболист находится в шорт-листе итальянского клуба. Сообщается, что «Милан» планирует укрепить линию полузащиты в зимнее трансферное окно, а россиянин является одним из наиболее желанных кандидатов. Отмечается, что итальянская сторона готова потратить на трансфер порядка 20 миллионов евро, а самому Миранчуку предложить четырехлетнее соглашение.

Миранчук — воспитанник «Локомотива», выступает за основной состав «железнодорожников» с 2013 года. На его счету 207 матчей, 33 гола и 42 голевых передачи.

С 2015 года футболист вызывается в сборную России. Отметим, что на игрока также претендует «Зенит», однако сам футболист хочет продолжить карьеру в Европе. «Локомотив» в свою очередь не хочет отпускать игрока до конца сезона.

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Источник: Федеральное агентство новостей
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