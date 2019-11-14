Москва, 14 ноября. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель главы МИД России Михаил Богданов обсудил ситуацию в Ливии со статс-секретарем МИД ФРГ Андреасом Михаэлисом. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

Отмечается, что встреча дипломатов состоялась в МИД РФ. Андреас Михаэлис находится с рабочей поездкой в Москве.

«В ходе беседы была обстоятельно обсуждена складывающаяся ситуация в Ливии и задача консолидации усилий мирового сообщества, в том числе, в «берлинском формате», по содействию ливийскому урегулированию», — говорится в сообщении МИД РФ.

Напомним, в апреле 2019 года командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар отдал приказ начать очередную часть антитеррористической операции «Аль-Карама». Операция направлена в том числе на освобождение ливийского Триполи от незаконных вооруженных формирований.

Сейчас город, как и большая часть запада африканской страны, находится под контролем Правительства национального согласия (ПНС) Ливии, которое активно сотрудничает с террористическими группировками. Неоднократно сообщалось, что данная структура связана с запрещенными в РФ организациями «Братья-мусульмане»1, «Исламское государство»1 и «Аль-Каида»1. Восток страны контролируется избранной демократическим путем Палатой представителей.

1 Организация запрещена на территории РФ.