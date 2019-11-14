Национальный центр принял участие в обсуждении дополнительных мер по обеспечению безопасности детей в ходе Общественного совета МЧС

Представители Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям приняли 13 ноября участие в заседании Общественного совета при МЧС России, в ходе которого были предложены дополнительные меры для обеспечения безопасности несовершеннолетних. Мероприятие открыл Министр Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев. В своём вступительном слове он отметил актуальность рассмотрения вопросов безопасности детей.

Участники в ходе заседания обсудили необходимость дополнительных мер для снижения количества смертельных и несчастных случаев с несовершеннолетними при пожарах и на водных объектах.

В частности, был поднят вопрос о помощи социально незащищенным категориям семей в приведении жилых помещений в пожаробезопасное состояние. По мнению экспертов, необходима адресная помощь социально незащищенным семьям для ремонта сетей электропитания и печного отопления.

Одной из действенных мер для пропаганды мер противопожарной безопасности и правильного поведения на воде являются рейды, подомовые и подворовые обходы в жилом секторе, а также в образовательных учреждениях. В организации и проведении данной работы активно участвует волонтерское сообщество. Примерами успешного взаимодействия добровольцев и спасателей в своем выступлении поделилась Председатель попечительского совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Мильская.

«Национальный центр открыл по всей стране уже 30 региональных подразделений. Наши волонтеры запускают образовательные программы, в рамках которых с родителями проводятся профилактические беседы о детской безопасности, добровольцы в школах рассказывают о правилах поведения при пожаре или вблизи водоемов. К примеру, была организована всероссийская акция «Дети в воде. Родители где?». Хочу отметить участие представителей МЧС в данных проектах и надеюсь, что мы в дальнейшем продолжим наше активное сотрудничество», - сказала Елена Мильская.

На данный момент силами региональных подразделений Национального центра регулярно проводятся акции и флешмобы, в рамках которых родителям и детям рассказывают о правилах поведения на водоемах, волонтеры обучают основным принципам спасения утопающих.

Также Елена Мильская напомнила о вкладе волонтеров Национального центра в сферу поисково-спасательной деятельности на территории России.

«Наши волонтеры осуществляют поисково-спасательные операции по всей стране. Мы проводим учения для повышения уровня профессиональной подготовки добровольцев, в которых также принимают участие сотрудники МЧС. При этом хотели бы, чтобы региональные управления МЧС еще более активно участвовали в обучении волонтеров подразделений Национального центра», - добавила она.

Завершая свое выступление, Председатель попечительского совета Национального центра поблагодарила руководство МЧС за активное участие в подготовке форума «Здоровье и безопасность детей», который впервые состоится в октябре 2020 года. Организатором форума выступает Национальный центр помощи пропавшим и пострадавшим детям при поддержке Совета Федерации. В рамках мероприятия будут рассмотрены первые итоги реализации предложенных на Общественном совете инициатив.