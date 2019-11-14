Захарова рассказала о позиции МИД РФ по ситуации в Боливии

Москва, 14 ноября. Говорить о законной власти в Боливии можно только после проведения выборов. Об этом заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова на вопрос корреспондента Федерального агентства новостей.

«Предстоят выборы, по итогам которых должна быть избрана власть, и она будет признавать или не признавать. Подобные сообщения рассматриваться с точки зрения международно правовых отношений не могут», — сказала Захарова.

Напомним, в Боливии 20 октября прошли выборы главы государства и победу в первом туре одержал Эво Моралес. Однако его основной соперник Карлос Меса отказался признавать результаты, после чего в крупных городах начались протесты. Спустя почти две недели Моралес ушел в отставку после призыва вооруженных сил Боливии и уехал в Мексику, где получил политическое убежище. Оппозиционный вице-спикер сената Жанин Аньес приняла на себя обязанности врио президента Боливии.

Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков ранее заявил, что Москва признает Жанин Аньес временным главой страны. По его словам, Аньес заняла этот пост в соответствии с правовыми нормами, а события в Боливии эквивалентны госперевороту.