Путин призвал активнее использовать рубль в расчетах внутри БРИКС

Бразилиа, 14 ноября. Президент России Владимир Путин призвал активнее использовать рубль при расчетах между странами БРИКС. Об этом российский лидер заявил на встрече с членами делового совета объединения и Нового банка развития.

Президент во время выступления напомнил, что российский рубль свободно конвертируется на все мировые валюты.

«Имея в виду устойчивую макроэкономическую ситуацию в нашей стране, рубль может быть дополнительным средством расчетов между нашими странами и вполне соответствует всем этим требованиям», — предложил Путин.

Накануне руководитель направления «финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников предположил, что лидеры стран БРИКС на саммите в Бразилии обсудят возможности ухода от долларовой зависимости. Финансист подчеркнул, что участники встречи давно рассматривают различные способы трансформации мировой валютной системы. Внутри БРИКС уже выдвигались предложения о переходе на национальные валюты в расчетах между собой.

Напомним, 13 и 14 ноября в столице Бразилии проходит XI саммит БРИКС. Лидеры и делегации Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР встретятся, чтобы обсудить основные вопросы международной повестки дня.